Редакция altapress.ru поздравляет Александра Анатольевича.
Желаем крепкого здоровья, новых интересных начинаний, счастья, радости и огромных успехов в работе!
Александр Балаков — директор «Алтайской продовольственной компании» и председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края — отмечает день рождения 1 февраля.
Редакция altapress.ru поздравляет Александра Анатольевича.
Желаем крепкого здоровья, новых интересных начинаний, счастья, радости и огромных успехов в работе!
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