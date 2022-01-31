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Жизнь

Не забудьте поздравить. Татьяне Грошевой исполняется 37 лет

Депутат АКЗС Татьяна Грошева празднует день рождения 31 января.

День рождения. Воздушные шары.
День рождения. Воздушные шары.
СС0

Редакция altapress.ru желает Татьяне Александровне головокружительных успехов в политике, добрых и светлых идей, крепкого здоровья и много радостных моментов!

Будьте счастливы, здоровы и неповторимы!

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