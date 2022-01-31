Не забудьте поздравить. Татьяне Грошевой исполняется 37 лет

Редакция altapress.ru желает Татьяне Александровне головокружительных успехов в политике, добрых и светлых идей, крепкого здоровья и много радостных моментов!
Будьте счастливы, здоровы и неповторимы!
Депутат АКЗС Татьяна Грошева празднует день рождения 31 января.
Редакция altapress.ru желает Татьяне Александровне головокружительных успехов в политике, добрых и светлых идей, крепкого здоровья и много радостных моментов!
Будьте счастливы, здоровы и неповторимы!
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