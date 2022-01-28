От недомогания до больницы. Почему детская заболеваемость COVID-19 резко выросла

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На сколько выросла детская заболеваемость коронавирусом?

Как сообщила Руженцова в эфире телеканала «Россия-24», за последние две недели число детей, заболевших ковидом, выросло в 14 раз.

В Москве с коронавирусом госпитализиируют до 120 детей в сутки, пишут на сайте городского департамента здравоохранения. Это беспрецедентный рост заболеваемости среди несовершеннолетних.