От недомогания до больницы. Почему детская заболеваемость COVID-19 резко выросла

Как сообщила Руженцова в эфире телеканала «Россия-24», за последние две недели число детей, заболевших ковидом, выросло в 14 раз.
В Москве с коронавирусом госпитализиируют до 120 детей в сутки, пишут на сайте городского департамента здравоохранения. Это беспрецедентный рост заболеваемости среди несовершеннолетних.
Дети заражаются «омикроном» в 2,5 раза чаще, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«В настоящее время резкий рост заболеваемости из-за заражения штаммом коронавируса „омикрон“ требует особого внимания к здоровью детского населения», — сказал он.
Да. По словам Руженцовой, детей, заболевших COVID-19, стало больше и за рубежом. Также увеличивается число госпитализаций.
Накануне Петр Чумаков — вирусолог и завлабораторией пролиферации клеток Института имени Энгельгардта — предположил, что заболеваемость ковидом начнет снижаться в России после 10 февраля.
«Волна пойдет на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел», — считает Чумаков.