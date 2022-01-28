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Здоровье

От недомогания до больницы. Почему детская заболеваемость COVID-19 резко выросла

Детей с ковидом резко стало больше в России, предупредила замдиректора по клинической работе НИИ имени Габричевского Татьяна Руженцова. Почему и во сколько раз выросла детская заболеваемость COVID-19 — в разборе altapress.ru.

Дети. Коронавирус.
Дети. Коронавирус.
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1
На сколько выросла детская заболеваемость коронавирусом?

Как сообщила Руженцова в эфире телеканала «Россия-24», за последние две недели число детей, заболевших ковидом, выросло в 14 раз.

В Москве с коронавирусом госпитализиируют до 120 детей в сутки, пишут на сайте городского департамента здравоохранения. Это беспрецедентный рост заболеваемости среди несовершеннолетних.

2
Каким штаммом COVID-19 чаще заражаются дети?

Дети заражаются «омикроном» в 2,5 раза чаще, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Коронавирус. Дети.
Коронавирус. Дети.
СС0

«В настоящее время резкий рост заболеваемости из-за заражения штаммом коронавируса „омикрон“ требует особого внимания к здоровью детского населения», — сказал он.

3
За рубежом тоже растет число «ковидных» детей?

Да. По словам Руженцовой, детей, заболевших COVID-19, стало больше и за рубежом. Также увеличивается число госпитализаций.

Коронавирус. COVID-19. Пандемия.
Коронавирус. COVID-19. Пандемия.
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4
А когда закончится новая волна пандемии?

Накануне Петр Чумаков — вирусолог и завлабораторией пролиферации клеток Института имени Энгельгардта — предположил, что заболеваемость ковидом начнет снижаться в России после 10 февраля.

«Волна пойдет на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел», — считает Чумаков.

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