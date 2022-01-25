В Алтайском крае готовят коечные места к наплыву детей с омикроном

Пока всех подростков с тяжелыми и среднетяжелыми формами коронавируса направляют в барнаульский госпиталь на базе детского инфекционного отделения горбольницы № 12.

Там создано 50 мест, но из-за омикрона решили развернуть дополнительные койки, сообщают «Вести Алтай». Отделения для детей откроют в каждом городе и районе края, где есть взрослые ковидные госпитали.

По словам главного детского инфекциониста края Галины Филипповой, предполагается, что количество заболевших детей может вырасти в разы, соответственно увеличится и количество тяжелых форм.

«Поэтому мы готовимся к развертыванию большого количества госпиталей и принятию большого количества детей», — пояснила Филиппова.

С начала пандемии в крае переболели коронавирусом более 8,5 тыс. детей. Трое из них скончались, указывает издание.

Ранее в Алтайский край поступила первая партия вакцины «Спутник М», которой планируют привить более 80 тыс. детей и подростков.

Первые случаи заболевания омикрон-штаммом уже подтвердились в регионе, в том числе и у ребенка.