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Жизнь

В Алтайском крае готовят коечные места к наплыву детей с омикроном

Детский инфекционный коечный фонд в Алтайском крае увеличат из-за распространения омикрона.

Коронавирус. Дети.
Коронавирус. Дети.
СС0

Пока всех подростков с тяжелыми и среднетяжелыми формами коронавируса направляют в барнаульский госпиталь на базе детского инфекционного отделения горбольницы № 12.

Там создано 50 мест, но из-за омикрона решили развернуть дополнительные койки, сообщают «Вести Алтай». Отделения для детей откроют в каждом городе и районе края, где есть взрослые ковидные госпитали.

По словам главного детского инфекциониста края Галины Филипповой, предполагается, что количество заболевших детей может вырасти в разы, соответственно увеличится и количество тяжелых форм.

«Поэтому мы готовимся к развертыванию большого количества госпиталей и принятию большого количества детей», — пояснила Филиппова.

С начала пандемии в крае переболели коронавирусом более 8,5 тыс. детей. Трое из них скончались, указывает издание.

Ранее в Алтайский край поступила первая партия вакцины «Спутник М», которой планируют привить более 80 тыс. детей и подростков.

Первые случаи заболевания омикрон-штаммом уже подтвердились в регионе, в том числе и у ребенка.

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