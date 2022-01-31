Не забудьте поздравить. Татьяна Петрова празднует день рождения

Редакция altapress.ru желает Татьяне Валерьевне крепкого здоровья, высоких профессиональных достижений, благополучия, больших и маленьких радостей. Поздравляем!
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Татьяна Петрова — управляющая алтайским региональным отделением Фонда социального страхования — отмечает день рождения 31 января.
Редакция altapress.ru желает Татьяне Валерьевне крепкого здоровья, высоких профессиональных достижений, благополучия, больших и маленьких радостей. Поздравляем!
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter