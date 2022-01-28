Руководителю компании исполняется 66 лет.
Редакция altapress.ru желает Сергею Владимировичу крепкого здоровья, успехов и процветания в карьере, счастья и финансового благополучия.
Пусть все мечты сбываются!
Сергей Астанков — гендиректор информационного центра «Консультант Плюс» («ЮРКОМП») в Алтайском крае — празднует день рождения 28 января.
Руководителю компании исполняется 66 лет.
Редакция altapress.ru желает Сергею Владимировичу крепкого здоровья, успехов и процветания в карьере, счастья и финансового благополучия.
Пусть все мечты сбываются!
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