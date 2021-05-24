«Не замыкайтесь в себе». Астрологический прогноз на 24−30 мая

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 24 по 30 мая. Кому следить за собой, кому — за врагами, а кому — закрыть на все глаза, мы узнавали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Эта неделя будет весьма удачной для всех знаков зодиака. Особенно будут успешны люди, которые не спеша, шаг за шагом, без рывков и скачков будут реализовывать свои проекты. Насладитесь процессом и у вас все получится.

Овен

Внимание Овнов в течение недели будет уходить от деловых сфер в личные. Постарайтесь при этом переходе ничего не упустить и ни на чем не зацикливаться.

Телец

Тельцов ожидает неделя серьезного ментального и физического напряжения. Голова заболит от противоречий и конфликтов. Старайтесь больше общаться с родными и близкими. От открытости и доверия напрямую зависит ваше состояние. Помните это!

Близнецы

Близнецы на этой неделе всех удивят своей стойкостью и мужественностью. Серьезные ответственные поступки вам будут даваться с легкостью и азартом. На ваши плечи ляжет дополнительная ответственность, будьте великодушными.

Астрология. СС0

Рак

Ракам на этой неделе вдруг захочется покоя, комфорта и тишины больше чем когда-либо. Заранее выполните важные и неотложные дела прямо сейчас, либо отложите их на следующую неделю, дав себе возможность некоторое время работать в полсилы.

Лев

Чтобы у Львов на этой неделе все получилось им нужно делать все самим. Закатывает рукава и приступайте к работе, а отдохнете позже. И занимайтесь делом добросовестно, чтобы ничего не пришлось переделывать.

Дева

Для того чтобы Девы были успешны на этой неделе, им нужно заявить о себе в полный голос. Конечно, это сложно, но другого пути нет. Расскажите о своих переживаниях, потребностях и идеях, тогда все обязательно получится.

Весы

Весам на этой неделе будет необыкновенно легко делать сложный выбор и принимать ответственные решения. Ваша решимость и твердость выше всяких похвал. Постарайтесь избежать критики, тогда будете просто непобедимы.

Знаки зодиака. СС0.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе посчастливится найти что-то давно потерянное. Это может быть как человек, так и предмет или даже возможность. Будьте внимательны, не упустите удачу.

Стрелец

Стрельцам необходимо быть внимательным по отношению к своим недругам. На этой неделе они могут быть особенно активны. Постарайтесь не расслабляться и все время держать руку на пульсе. Ведь от внимательности зависит не только ваше облагополучие, но и жизнь близких людей.

Козерог

Козерогам на этой неделе нужно будет ослабить хватку. Дайте окружающим возможность делать самостоятельные шаги и ошибаться. Иначе они никогда не станут ответственными и не начнут жить своей жизнью.

Водолей

Водолеем как можно больше времени нужно посвящать общественной работе. Не замыкайтесь в себе и своих проблемах. Ищите тех, кто нуждается в вашей заботе и участии, помогайте им от всей души. Это чрезвычайно обогатит вас.

Знаки зодиака. СС0.

Рыба

Рыбам пора задуматься о расширении своих горизонтов. Вам, возможно, подвернутся какие-то курсы по самосовершенствованию или изучению новых наук. Посмотрите, может быть, вам давно пора сменить работу и занятся чем-то новым. Не откладывайте в долгий ящик, займитесь этим сегодня.