Неамериканский пирог. Как прошел праздник главного русского фаст-фуда в Сростках

В заключительный день Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», 22 июля, в селе Сростки во второй раз прошло культурно-гастрономическое событие «Праздник пирога». В прошлом году для него приготовили порядка 2 тыс. пирогов с различной начинкой, а в этом — около 5 тыс. пирогов.

Что такое «Праздник пирога»

«Праздник пирога» — это не просто ярмарка, на которой можно приобрести выпечку. В событии поучаствовали более полутора десятков домов культуры из Алтайского края. Организатор мероприятия — директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр» Бийского района Лариса Попова рассказала altapress.ru о деталях происходящего.

По ее словам, в предыдущем году организовали восемь площадок, в этом же — 14 обустроили только дома культуры Бийского района. Плюс - к празднованию присоединились ДК из соседнего Советского района. Все они не только пекли и продавали пироги, но и создавали фотозоны, проводили конкурсы, игры, гадания.

Праздник пирога 2023. Дмитрий Лямзин. Праздник пирога 2023. Дмитрий Лямзин. Праздник пирога 2023. Дмитрий Лямзин.

На следующий год географию участников планируют снова расширить, пригласив участников от большего числа районов.

Русский фолк

На стадионе, где расположились палатки с пирожками, параллельно проходила концертная программа «В гостях у Шукшина». Участвовали в ней и коллективы из «Праздника пирога». Например, в точке «Лакомый кусочек», организованной национальным культурным центром из Советского района, рассказали, что привезли гармонистов.

Готовясь к событию, пироги и пирожные здесь пекли на протяжении двух ночей. По словам работников центра, людей в этом году, по ощущениям, несколько меньше. Но возможно, это связано с тем, что площадки переехали на стадион, и просто стало больше открытого пространства.

Праздник пирога 2023. Дмитрий Лямзин. Праздник пирога 2023. Дмитрий Лямзин. Праздник пирога 2023. Дмитрий Лямзин.

Началось все действо с представления всех площадок - ведущая подходила к каждой и спрашивала, чем та примечательна. Весь праздник был выдержан в стиле традиционной русской культуры — масса коллективов в национальных одеждах, кафтаны, гусли, самовары, сказочные персонажи. Кульминацией стал большой хоровод, охвативший весь стадион.

После хоровода в центр стадиона вышел огромный пирог (человек в ростовом костюме) и бесплатно раздавал куски другого огромного пирога (уже настоящего). Что касается палаток, то продаваемые в них пирожки блистали разнообразием. Начинки здесь имелись на любой вкус и цвет.

Праздник пирога 2023. Дмитрий Лямзин. Праздник пирога 2023. Дмитрий Лямзин. Праздник пирога 2023. Дмитрий Лямзин.

Дегустация пирожков

На празднестве было увидеть пампушки по-бехтемирски, пирожки со щавелем, морковью, калиной, курицей и многие другие. В точке под названием «Курочка Ряба», организованной ДК Малоенисейского, продавали почему-то одни лишь куриные бедрышки. Впрочем, причина выяснилась довольно быстро: оказывается, весь ассортимент пирогов — курников, с сосиской и картошкой и других — попросту моментально раскупили.

Довольно много было пирожков с ягодой. Одна из точек даже была посвящена одной конкретной и называлась «Госпожа Вишня». Впрочем, помимо пирогов с вишней там продавали имбирные пряники с логотипом праздника. В другой палатке ассортимент ягодных пирожков был несколько шире. Один из посетителей отведал пирожков с крыжовником, иргой и смородиной. Стоил каждый всего 30 рублей.

Праздник пирога 2023. Дмитрий Лямзин. Праздник пирога 2023. Дмитрий Лямзин. Праздник пирога 2023. Дмитрий Лямзин.

Максим,

пирожковый сомелье:

Аромат свежий, сдобный. Тесто без кислинки, явственно ощущается яркая сливочная нота. Количество начинки по пятибалльной шкале оцениваю на «троечку» — ее могло бы быть и побольше. Из-за обилия теста вкус ягод становится смазанным и невыразительным. Послевкусие слабо выраженное, кисловатое. В целом, за свои деньги удовлетворительно, я считаю.

Рядом с палаткой стоял столик с загадочной надписью «Фруктово-ягодный гороскоп». Еще в одной точке дарили семечки, «заговоренные» на успешный интим и другие жизненные достижения.

Праздник пирога 2023. Дмитрий Лямзин. Праздник пирога 2023. Дмитрий Лямзин. Праздник пирога 2023. Дмитрий Лямзин.

Легенда о сростинских пирогах

Это может показаться удивительным, но на «Празднике пирога» не было «тех самых» сростинских пирогов, ставших брендом локации. Один из осведомленных посетителей рассказал altapress.ru, как появился бренд сростинских пирогов и чем они отличаются от остальных.

По словам повествователя, единственная отличительная особенность знаменитых пирогов — это их гигантизм. «Они с тазик размером», — пояснил рассказчик. А известность их объясняется довольно прозаично: дело в том, что на довольно большом отрезке трассы эти пирожки на протяжении многих лет были единственной едой.

В связи с этим, практически весь поток туристов, двигающихся в Горный Алтай и обратно, волей-неволей покупали в Сростках пироги. Соответственно, в рассказах о путешествиях они регулярно фигурировали и таким образом приобрели нынешнюю известность. А «Праздник пирога», по сути, эксплуатирует уже обобщенный «бренд» сростинских пирогов.