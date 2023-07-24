Неамериканский пирог. Как прошел праздник главного русского фаст-фуда в Сростках

Что такое «Праздник пирога»
«Праздник пирога» — это не просто ярмарка, на которой можно приобрести выпечку. В событии поучаствовали более полутора десятков домов культуры из Алтайского края. Организатор мероприятия — директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр» Бийского района Лариса Попова рассказала altapress.ru о деталях происходящего.
По ее словам, в предыдущем году организовали восемь площадок, в этом же — 14 обустроили только дома культуры Бийского района. Плюс - к празднованию присоединились ДК из соседнего Советского района. Все они не только пекли и продавали пироги, но и создавали фотозоны, проводили конкурсы, игры, гадания.
На следующий год географию участников планируют снова расширить, пригласив участников от большего числа районов.
Русский фолк
На стадионе, где расположились палатки с пирожками, параллельно проходила концертная программа «В гостях у Шукшина». Участвовали в ней и коллективы из «Праздника пирога». Например, в точке «Лакомый кусочек», организованной национальным культурным центром из Советского района, рассказали, что привезли гармонистов.
Готовясь к событию, пироги и пирожные здесь пекли на протяжении двух ночей. По словам работников центра, людей в этом году, по ощущениям, несколько меньше. Но возможно, это связано с тем, что площадки переехали на стадион, и просто стало больше открытого пространства.
Началось все действо с представления всех площадок - ведущая подходила к каждой и спрашивала, чем та примечательна. Весь праздник был выдержан в стиле традиционной русской культуры — масса коллективов в национальных одеждах, кафтаны, гусли, самовары, сказочные персонажи. Кульминацией стал большой хоровод, охвативший весь стадион.
После хоровода в центр стадиона вышел огромный пирог (человек в ростовом костюме) и бесплатно раздавал куски другого огромного пирога (уже настоящего). Что касается палаток, то продаваемые в них пирожки блистали разнообразием. Начинки здесь имелись на любой вкус и цвет.
Дегустация пирожков
На празднестве было увидеть пампушки по-бехтемирски, пирожки со щавелем, морковью, калиной, курицей и многие другие. В точке под названием «Курочка Ряба», организованной ДК Малоенисейского, продавали почему-то одни лишь куриные бедрышки. Впрочем, причина выяснилась довольно быстро: оказывается, весь ассортимент пирогов — курников, с сосиской и картошкой и других — попросту моментально раскупили.
Довольно много было пирожков с ягодой. Одна из точек даже была посвящена одной конкретной и называлась «Госпожа Вишня». Впрочем, помимо пирогов с вишней там продавали имбирные пряники с логотипом праздника. В другой палатке ассортимент ягодных пирожков был несколько шире. Один из посетителей отведал пирожков с крыжовником, иргой и смородиной. Стоил каждый всего 30 рублей.
Максим,
пирожковый сомелье:
Аромат свежий, сдобный. Тесто без кислинки, явственно ощущается яркая сливочная нота. Количество начинки по пятибалльной шкале оцениваю на «троечку» — ее могло бы быть и побольше. Из-за обилия теста вкус ягод становится смазанным и невыразительным. Послевкусие слабо выраженное, кисловатое. В целом, за свои деньги удовлетворительно, я считаю.
Рядом с палаткой стоял столик с загадочной надписью «Фруктово-ягодный гороскоп». Еще в одной точке дарили семечки, «заговоренные» на успешный интим и другие жизненные достижения.
Легенда о сростинских пирогах
Это может показаться удивительным, но на «Празднике пирога» не было «тех самых» сростинских пирогов, ставших брендом локации. Один из осведомленных посетителей рассказал altapress.ru, как появился бренд сростинских пирогов и чем они отличаются от остальных.
По словам повествователя, единственная отличительная особенность знаменитых пирогов — это их гигантизм. «Они с тазик размером», — пояснил рассказчик. А известность их объясняется довольно прозаично: дело в том, что на довольно большом отрезке трассы эти пирожки на протяжении многих лет были единственной едой.
В связи с этим, практически весь поток туристов, двигающихся в Горный Алтай и обратно, волей-неволей покупали в Сростках пироги. Соответственно, в рассказах о путешествиях они регулярно фигурировали и таким образом приобрели нынешнюю известность. А «Праздник пирога», по сути, эксплуатирует уже обобщенный «бренд» сростинских пирогов.
На стадионе также располагался стенд, на котором любой желающий мог написать собственный рецепт того или иного пирога. Стенд не пустовал и вскоре оказался исписан абсолютно весь.