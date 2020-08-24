Небесный «школьный автобус» скоро может врезаться в Землю. Прогнозы

Небесное тело может упасть в трех местах планеты, но его размеры невелики.
Согласно информации NASA, астероид 2018VP1 совершит опасное сближение с Землей 2 ноября, накануне президентских выборов в США, пишет bfm.ru.
Возможный удар небесного тела не будет иметь катастрофических последствий. Данные получены в результате 21 наблюдения в течение 12 968 дней. Риски столкновения оцениваются в 0,41%.
По размеру астероид 2018 VP1 не больше школьного автобуса.
Последний раз астероид официально был замечен 16 ноября 2018 года, сообщает РБК.
Экспедиция
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскрыл планы отправки экспедиции на астероид.
Предприятия «Роскосмоса» приступили к разработке способов посадки космического корабля на астероид. Рогозин добавил, что такие технологии могут появится до 2030 года.
«Сложность в том, как зацепиться за астероид. Тем не менее, эта задача нашим инженерам понятна и в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись», — отметил глава «Роскосмоса».
При этом он не стал уточнять, о посадке на какой астероид идет речь.