Небольшие дожди и утренний туман. Какая погода ждет Алтайский край 8 июля

Погода в Алтайском крае
Ночью 8 июля ожидается прохладна погода с температурой от +10 до +15. градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.
Ветер восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем снова жарко: температура колеблется от +22 до +27 градусов.
Ветер восточный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в городе температура будет от +12 до +14 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.
Ветер восточный, 2−7 м/с.
Днем температуру обещают от +22 до +24 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. В утренние часы возможен туман.
Ветер восточный, 4−9 м/с.