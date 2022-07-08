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Жизнь

Небольшие дожди и утренний туман. Какая погода ждет Алтайский край 8 июля

Грозы и ливни покидают регион, об этом сообщает алтайский гидрометцентр.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночью 8 июля ожидается прохладна погода с температурой от +10 до +15. градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем снова жарко: температура колеблется от +22 до +27 градусов.

Ветер восточный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в городе температура будет от +12 до +14 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.

Ветер восточный, 2−7 м/с.

Днем температуру обещают от +22 до +24 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. В утренние часы возможен туман.

Ветер восточный, 4−9 м/с.

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