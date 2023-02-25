Небольшой снег и гололедица. Погода в Алтайском крае 25 февраля

Погода в Алтайском крае
Ночью температура опустится до минус 7 градусов, местами по западу до минус 12.
Небольшой, местами умеренный мокрый снег, гололедные явления. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
Днем погода не намного благоприятнее. Температура до минус 9 градусов, местами до плюс одного. Снег и гололедица на дорогах сохраняются.
Ветер аналогичен ночному.
Погода в Барнауле
Температура ночью в Барнауле составит до минус 7 градусов. Умеренный мокрый снег, гололедные явления.
На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Днем существенных изменений не будет. Температура опустится максимум до минус 6 градусов.
Также небольшой снег и гололедица.