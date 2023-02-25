Небольшой снег и гололедица. Погода в Алтайском крае 25 февраля

Небольшой мокрый снег и гололедные явления. В алтайском гидрометцентре рассказали , какая погода будет в крае 25 февраля.

Погода в Алтайском крае

Ночью температура опустится до минус 7 градусов, местами по западу до минус 12.

Небольшой, местами умеренный мокрый снег, гололедные явления. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Днем погода не намного благоприятнее. Температура до минус 9 градусов, местами до плюс одного. Снег и гололедица на дорогах сохраняются.

Ветер аналогичен ночному.

Зима. altapress.ru

Погода в Барнауле

Температура ночью в Барнауле составит до минус 7 градусов. Умеренный мокрый снег, гололедные явления.

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Днем существенных изменений не будет. Температура опустится максимум до минус 6 градусов.

Также небольшой снег и гололедица.