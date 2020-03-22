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22 марта 1°C

«Небольшой ветерок» в Барнауле уронил крышу на машины и чуть подальше перенес остановку

Барнаульцы рассказывают в интернет-сообществе «Барнаул 22», какие злодеяния сегодня успел натворить ветер.

В Барнауле сильный ветер сносит автобусные остановки
В Барнауле сильный ветер сносит автобусные остановки
https://vk.com/incident22

«В Барнауле небольшой ветерок! Берегите свои авто в такую погоду и себя!» — говорится в сообщении паблика.

В комментариях к записи обсуждают павильон с желтой крышей, который еще утром хоть и разваливался, но держался уверенно. В течение дня его потихоньку косило, пока не упал в лужу.

«Завтра уже не найдут, полностью занырнет в лужу», — шутят барнаульцы.

Что касается крыши, то в первую очередь отметили качество работ по монтажу.

«Качественно профлист прикрутили! Вместе с обрешеткой улетел» — смеется Дмитрий.

«Главное — не обрешетка, а сами стропила отлетели. К их креплению к основанию строители почему-то привыкли относиться небрежно», — отвечает ему Виталий.

Ветер.
Ветер.
visualhunt.com

Напомним, в Алтайском крае на день 22 и ночь 23 марта объявили штормовое предупреждение с усилением ветра.

В Барнауле, согласно данным регионального ЦГМС, ветер юго-западый — 17−22 м/с.

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