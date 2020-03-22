«Небольшой ветерок» в Барнауле уронил крышу на машины и чуть подальше перенес остановку

Барнаульцы рассказывают в интернет-сообществе « Барнаул 22 », какие злодеяния сегодня успел натворить ветер.

«В Барнауле небольшой ветерок! Берегите свои авто в такую погоду и себя!» — говорится в сообщении паблика.

В комментариях к записи обсуждают павильон с желтой крышей, который еще утром хоть и разваливался, но держался уверенно. В течение дня его потихоньку косило, пока не упал в лужу.

«Завтра уже не найдут, полностью занырнет в лужу», — шутят барнаульцы.

Что касается крыши, то в первую очередь отметили качество работ по монтажу.

«Качественно профлист прикрутили! Вместе с обрешеткой улетел» — смеется Дмитрий.

«Главное — не обрешетка, а сами стропила отлетели. К их креплению к основанию строители почему-то привыкли относиться небрежно», — отвечает ему Виталий.

Ветер. visualhunt.com

Напомним, в Алтайском крае на день 22 и ночь 23 марта объявили штормовое предупреждение с усилением ветра.

В Барнауле, согласно данным регионального ЦГМС, ветер юго-западый — 17−22 м/с.