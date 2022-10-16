Недалеко от горнолыжного курорта Шерегеш заработал аэропорт

В Таштаголе 15 октября открыли взлетно-посадочную полосу для малой авиации. « КП » сообщает, что аэропорт находится в 20 километрах от Шерегеша.

Впервые за 30 самолеты приземлились в Таштаголе. В «КП» рассказали, что в советское время самолеты Ан-2 регулярно выполняли рейсы из Таштагола в Новокузнецк, Кемерово, на Алтай.

Но в 1993 полосой перестали пользоваться, хотя аэропорт работал: там отправляли и принимали вертолеты.

В 2022 аэропорту прилетели самолеты — из Омска, Новосибирска, Красноярска и Кемерова. Пока рейсы будут совершаться по индивидуальным заявкам.

При появлении постоянного спроса будет сформирован график полетов.

Ранее пилота самолета мобилизовали прямо во время рейса в Уфе.