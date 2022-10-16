16 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Недалеко от горнолыжного курорта Шерегеш заработал аэропорт

В Таштаголе 15 октября открыли взлетно-посадочную полосу для малой авиации. «КП» сообщает, что аэропорт находится в 20 километрах от Шерегеша.

Шерегеш, горы.
Шерегеш, горы.
Рита Перегудова, altapress.ru

Впервые за 30 самолеты приземлились в Таштаголе. В «КП» рассказали, что в советское время самолеты Ан-2 регулярно выполняли рейсы из Таштагола в Новокузнецк, Кемерово, на Алтай.

Но в 1993 полосой перестали пользоваться, хотя аэропорт работал: там отправляли и принимали вертолеты.

В 2022 аэропорту прилетели самолеты — из Омска, Новосибирска, Красноярска и Кемерова. Пока рейсы будут совершаться по индивидуальным заявкам.

При появлении постоянного спроса будет сформирован график полетов.

Ранее пилота самолета мобилизовали прямо во время рейса в Уфе.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость