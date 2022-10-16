Недалеко от горнолыжного курорта Шерегеш заработал аэропорт

Впервые за 30 самолеты приземлились в Таштаголе. В «КП» рассказали, что в советское время самолеты Ан-2 регулярно выполняли рейсы из Таштагола в Новокузнецк, Кемерово, на Алтай.
Но в 1993 полосой перестали пользоваться, хотя аэропорт работал: там отправляли и принимали вертолеты.
В 2022 аэропорту прилетели самолеты — из Омска, Новосибирска, Красноярска и Кемерова. Пока рейсы будут совершаться по индивидуальным заявкам.
При появлении постоянного спроса будет сформирован график полетов.
Ранее пилота самолета мобилизовали прямо во время рейса в Уфе.