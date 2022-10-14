15 октября
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Жизнь

Пилота самолета мобилизовали прямо во время рейса в Уфе

Вылет самолета авиакомпании Azur Air по маршруту Уфа — Анталия отменили из-за того, что второго пилота мобилизовали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Самолет Boeing 787.
Самолет Boeing 787.
CC0

Пассажиры рейса вынужденно ожидали посадку на взлетно-посадочной полосе около двух часов. После этого им объявили, что вылет самолета отменили из-за того, второго пилота мобилизовали и теперь у него есть запрет на пересечение государственной границы.

Очевидцы сообщают, что повестку пилот получил еще дома, но решил никому об этом не рассказывать и проигнорировать документ.

Тем не менее, его остановили на паспортном контроле и не выпустили из страны.

Ранее суд впервые приостановил призыв россиянина по частичной мобилизации.

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