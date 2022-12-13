Нехорошие симптомы. Александр Терентьев считает череду проблемных сюжетов по медицине в Алтайском крае серьезным сигналом для Минздрава

Как мы уже писали, депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев за текущий месяц направил в краевой Минздрав два запроса с требованием объяснений сложившихся обстоятельств. В частности, нечеловеческих условий труда в сельских ФАПах Быстроистокского и Смоленского районов и ужасающего состояния Каменской инфекционной больницы.
Что касается сельских ФАПов, чиновники ответили, если коротко — все там нормально — есть документы на форму, есть документы на зимнюю резину, и даже с Центром гигиены и эпидемиологии Алтайского края есть договор на услуги дератизации, дезинсекции, дезинфекции на 2022 год в целях устранения грызунов и насекомых. По данным Минздрава и помещения для отдыха сотрудников в удовлетворительном состоянии.
Так почему же люди, которые живут в этих селах рассказывают о другом? Навряд ли, они публикуя посты в социальные сети не понимали, что информация дойдет и до руководства, а то и выше, и последствия будут, мягко говоря, не щадящие. Стали бы они выносить из избы сор, которого нет?
— Откуда тогда дым, которого, как известно, без огня не бывает?, — задается вопросом народный избранник. — Причем дымит уже с завидной регулярностью. Считаю — это очень серьезный сигнал для чиновников от здравоохранения: проверить не только порядок в документах, но и посмотреть, что происходит в медицинских учреждениях реально. Возможно, руководители подведомственных лечебных учреждений доносят не полностью соответствующую действительности информацию. По крайней мере, симптомы, которые мы сегодня видим и читаем, очень нехорошие.
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