Неизвестная солнечная буря «наследила» во льдах

Ученые обнаружили следы сильной солнечной бури, сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Шведские исследователи проанализировали ледяные керны из Гренландии и Антарктиды, определив пики содержания радиоактивных изотопов бериллия-10 и хлора-36.

Эти изотопы производятся высокоэнергетическими космическими частицами, достигающими атмосферы Земли. По расчетам, ранее неизвестная буря обрушилась на Землю во время спокойной фазы Солнца, когда вероятность таких событий очень низкая. Это произошло 9200 лет назад, пишет Lenta.ru.

Событие превосходило по силе в два раза любое другое подобное событие за всю историю инструментального наблюдения.

Катастрофические последствия

Бури подобной силы потенциально могут привести к катастрофическим последствиям, в том числе отключению электроэнергии и повреждению спутников.

Они также представляют опасность для самолетов, астронавтов и систем связи.

Ранее ученые предупредили о крупнейших магнитных бурях.