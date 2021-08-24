Неизвестные похитили украинский самолет для эвакуации из Афганистана

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что неизвестные похитили самолет, предназначенный для эвакуации украинцев из Афганистана, сообщает РИА «Новости» .

Енин отметил, что 17 августа украинский самолет захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран.

Об этом дипломат заявил 23 августа, когда очередной рейс с гражданами прибыл на Украину из Афганистана — 98 пассажиров.

«Наш самолет захватили другие люди. В минувший вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — рассказал замминистра.

Однако чиновник не уточнил, чем закончился инцидент. Он также сообщил про трудности при эвакуации граждан.

«Три попытки тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта», — добавил Енин.

По последним данным, украинский самолет, который якобы был захвачен неизвестными в Афганистане, выкупили богатые афганские бизнесмены за валюту, золото и драгоценные камни, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.

По данным «Страна.ua», на украинском самолете в Иран отправились местные бизнесмены с семьями, заплатив за борт.

«То есть никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт. Источники „Страны“ в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть никакого угона не было», — говорится в сообщении.

Ранее сообщали, что тысячи афганцев пытаются улететь из Кабула, в аэропорту начался пожар.