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Жизнь

Неизвестные полуночники сами заделали дорогу в Барнауле

Жители Барнаула своими силами залатали яму на одной из дорог краевой столицы, рассказала в паблике «Барнаул 22» горожанка Татьяна Евдокимова.

Барнаульцы чинят дорогу своими силами.
Барнаульцы чинят дорогу своими силами.
vk.com/barneos22.

«Пост благодарности! Спасибо огромное ребятам, которые своими силами латают дороги в 12-ом часу ночи!», — написала автор заметки.

Где именно молодые люди кирпичами заделали дыру в асфальте, не уточняется.

Барнаульцы чинят дорогу своими силами.
Барнаульцы чинят дорогу своими силами.
vk.com/barneos22.

«Комитет по дорожному хозяйству и благоустройству, обратите внимание, пожалуйста! Где ваши новые технологии для аварийного ремонта дорог?», — также говорится в сообщении.

Отметим, что жители Барнаула далеко не в первый раз самостоятельно латают весенние дороги.

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