Неизвестные полуночники сами заделали дорогу в Барнауле

«Пост благодарности! Спасибо огромное ребятам, которые своими силами латают дороги в 12-ом часу ночи!», — написала автор заметки.
Где именно молодые люди кирпичами заделали дыру в асфальте, не уточняется.
Барнаульцы чинят дорогу своими силами.
vk.com/barneos22.
«Комитет по дорожному хозяйству и благоустройству, обратите внимание, пожалуйста! Где ваши новые технологии для аварийного ремонта дорог?», — также говорится в сообщении.
Отметим, что жители Барнаула далеко не в первый раз самостоятельно латают весенние дороги.