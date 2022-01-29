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Жизнь

Неизвестные засыпали песком любимую барнаульцами горку дедушки Славы

«Доброжелатели» засыпали песком самую известную и горячо любимую барнаульцами горку дедушки Славы. Об этом в редакцию altapress.ru сообщила Людмила Замышляева.

Неизвестные засыпали горку дедушки Славы.
Неизвестные засыпали горку дедушки Славы.
Кадр из видео

Женщина сняла горку на видео. На кадрах видно, что и верхняя, и нижняя ее части засыпаны песчаной смесью.

«Поистине говоря, горка эта волшебная. Она определяет, кто созидатель, а кто разрушитель, кто несет людям добро и радость, а кто горе и несчастье, и просто гадит», — эмоционально прокомментировала местная жительница.

Она добавила, что сегодня же люди, которые обустраивают горку, восстановят ее.

Горка «Ледянка» дедушки Славы находится на ул. Вербной. Пенсионер Вячеслав Замышляев по своей инициативе начал обустраивать ее для детей еще более 20 лет назад.

Денег за свою работу он никогда не брал.

Напомним, что после введения ГОСТа на детские снежные горки в Барнауле перестали строить эти ледяные аттракционы. Но дети начали кататься на бубликах со склонов со скоростью 60 км/ч.

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