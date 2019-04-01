Некоторые первоапрельские розыгрыши могут привести к тяжелому потрясению

Жестокие розыгрыши на 1 апреля могут вызвать болезненные переживания и эмоциональное потрясение, сообщил завотделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации клинической психиатрической больницы им. Н. Алексеева столичного департамента здравоохранения Никита Чернов. По словам психолога, когда люди планируют розыгрыш, они больше ориентируются на позитивные и яркие эмоции, которые получат от удачно спланированной и исполненной шутки, пишет АГН «Москва».

Однако очень важно помнить, что в розыгрыше, как и в любой другой коммуникации, участвуют два человека. Важно ориентироваться на эмоциональное состояние того человека, которого собираются разыграть, бережно и с уважением относиться к чувствам других.

«По-настоящему удачный розыгрыш, как и по-настоящему удачная коммуникация, — это та, от которой все участники получают удовольствие. Добрые и смешные розыгрыши объединяют и оставляют светлый след в памяти обоих, а невеселые, жестокие могут привести к тяжелому эмоциональному потрясению», — сказал Чернов.

Психолог клинической психиатрической больницы им. Н. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Анна Якушенко отметила, что жестокие розыгрыши могут вызвать болезненные переживания.

Есть два типа особенно опасных розыгрышей — розыгрыш-обещание и розыгрыш-катастрофа, рассказала психолог. Первый строится из позиции «сверху-вниз» — начальник, родитель или кто-то еще значимый обещает что-то тому, кто находится по отношению к нему в зависимой позиции.

Например, папа говорит дочке, которая давно просит собаку: «Маша, мы купим тебе щенка». А когда выясняется, что это всего лишь шутка, то у человека создается ощущение, что он теряет что-то, что уже приобрел. И что его обманули. Это становится болезненным переживанием.

Розыгрыши-катастрофа выстраиваются на какой-то страшной шокирующей новости.

«Когда, например, сын звонит матери и говорит: „Мама, я попал в аварию“. И для того чтобы розыгрыш „удался“, необходимо заставить мать в это поверить. Это может привести к очень сильному эмоциональному потрясению», — пояснила Якушенко.

1 апреля во всем мире отмечается День смеха, или День дурака. Именно в этот день пошла традиция «чествовать» доверчивых и простодушных.