Павел Грудинин начнет промышленное производство земляники на Алтае

О том, что свои политические успехи в Алтайском крае Павел Грудинин намерен конвертировать в экономические, первым написал портал подмосковного города Видное со ссылкой на источники в окружении экс-кандидата.

Грудинин, руководитель подмосковного "Совхоза имени Ленина" и председатель совета депутатов городского поселения Видное, намерен поучаствовать в аукционе, на котором будут продавать акции тепличного комплекса "Индустриальный", сообщили источники портала.

Решением алтайских властей продать акции, принадлежащие краю, он заинтересовался еще в ходе предвыборного визита в Барнаул. Детально же прорабатывать идею он начал после того, как узнал о своих результатах на Алтае: 23,67% голосов.

Клубника вместо огурцов

Altapress.ru удалось созвониться с Грудининым. Экс-кандидат в президенты России оказался довольно разговорчивым. Он подтвердил свой интерес к крупному тепличному комплексу в Барнауле: "Комбинат инфраструктурно обустроенный, имеет крепкие позиции на рынке".

Однако, на его взгляд, ассортимент продукции "Индустриального" надо расширить. Он готов применить опыт "Совхоза имени Ленина" по промышленному выращиванию земляники.

Он уверен, что ягода, которую выращивают по технологиям совхоза, будет востребована на Алтае, и сама жизнь диктует необходимость перепрофилировать часть теплиц с овощей на ягоду.

Павел Грудинин,

директор "Совхоза имени Ленина":

— В отличие от стран загнивающего Запада, где в зимнее время земляника совершенно безвкусная, ягода, выращенная по нашим технологиям, обладает прекрасными вкусовыми качествами и полностью соответствует советским ГОСТам.

Ответ монополистам

Грудинин пояснил, что знает о затруднительном положении комбината. И одной из главных задач считает сокращение малопродуктивных затрат на производство и плавное снижение средних отпускных цен.

Павел Грудинин,

директор "Совхоза имени Ленина":

— Ненормально, когда барнаульские огурцы в барнаульских же магазинах стоят дороже бананов из Эквадора.

Однако он скептично отнесся к предложению "Сибирской генерирующей компании" переключить теплицы с автономного газового отопления на теплоснабжение от ТЭЦ — так затраты не сократишь.

Павел Грудинин,

директор "Совхоза имени Ленина":

— Газ комбинату поставляет монополист "Газпром". Но и ТЭЦ — тоже монополист. Партия, которая меня выдвинула, против монополистического капитализма. Я с ней полностью солидарен. Уверен, наши лучшие кадры найдут ответ монополистам. Кадры решают все.

Интересно, что собеседник altapress.ru не исключил, что в будущем, возможно, откроет филиал в Романовском районе (где он набрал 35,5% голосов) и Поспелихе (более 29%). К проработке вопроса эксперты Грудинина приступят, естественно, после покупки акций.

Обещания Грудинина

Руководитель "Совхоза имени Ленина" не стал отвечать на вопрос, за счет каких источников он намерен приобрести акции "Индустриального" (а затем и инвестировать в модернизацию), будут ли это его личные накопления или деньги совхоза.

Не стал он говорить и о том, какую цену готов заплатить за акции, сославшись на коммерческую тайну и неполноту информации об активе. В то же время он выразил уверенность, что его предложение на аукционе будет конкурентоспособным.

Павел Грудинин,

директор "Совхоза имени Ленина":

Подобные активы должны переходить в руки таких деятельных патриотов, как Гудинин.

В завершение разговора экс-кандидат в президенты пообещал altapress.ru, что первые 23,67 тонн земляники, выращенной в обновленных теплицах "Индустриального", он продаст жителям края с скидкой в 23,67%. "Это уже решено, а я своих решений не меняю", — резюмировал он.