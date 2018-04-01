Павел Грудинин начнет промышленное производство земляники на Алтае

Сегодня, 09:27.
Экономика

Экс-кандидат в президенты аграрий-миллионер Павел Грудинин подтвердил altapress.ru, что намерен купить на аукционе акции тепличного комплекса "Индустриальный", основные активы которого расположены в Барнауле. На площадях комплекса Грудинин намерен выращивать землянику.

Журналистка одного из телеканалов снимает кино про Грудинина и его землянику. Источник: facebook.com/pavel.grudinin.5.
Журналистка одного из телеканалов снимает кино про Грудинина и его землянику. Источник: facebook.com/pavel.grudinin.5. Фото из архива редакции.

О том, что свои политические успехи в Алтайском крае Павел Грудинин намерен конвертировать в экономические, первым написал портал подмосковного города Видное со ссылкой на источники в окружении экс-кандидата.

Грудинин, руководитель подмосковного "Совхоза имени Ленина" и председатель совета депутатов городского поселения Видное, намерен поучаствовать в аукционе, на котором будут продавать акции тепличного комплекса "Индустриальный", сообщили источники портала.

Решением алтайских властей продать акции, принадлежащие краю, он заинтересовался еще в ходе предвыборного визита в Барнаул. Детально же прорабатывать идею он начал после того, как узнал о своих результатах на Алтае: 23,67% голосов.

Клубника вместо огурцов

Altapress.ru удалось созвониться с Грудининым. Экс-кандидат в президенты России оказался довольно разговорчивым. Он подтвердил свой интерес к крупному тепличному комплексу в Барнауле: "Комбинат инфраструктурно обустроенный, имеет крепкие позиции на рынке".

Однако, на его взгляд, ассортимент продукции "Индустриального" надо расширить. Он готов применить опыт "Совхоза имени Ленина" по промышленному выращиванию земляники.

Землянику в "Совхозе имени Ленина" выращивают по ГОСТу. Источник: facebook.com.
Землянику в "Совхозе имени Ленина" выращивают по ГОСТу. Источник: facebook.com

Он уверен, что ягода, которую выращивают по технологиям совхоза, будет востребована на Алтае, и сама жизнь диктует необходимость перепрофилировать часть теплиц с овощей на ягоду.

Павел Грудинин,
директор "Совхоза имени Ленина":

— В отличие от стран загнивающего Запада, где в зимнее время земляника совершенно безвкусная, ягода, выращенная по нашим технологиям, обладает прекрасными вкусовыми качествами и полностью соответствует советским ГОСТам.

Ответ монополистам

Грудинин пояснил, что знает о затруднительном положении комбината. И одной из главных задач считает сокращение малопродуктивных затрат на производство и плавное снижение средних отпускных цен.

Представители Грудинина посетили новые теплицы акционерного общества "Индустриальный" в Барнауле.
Представители Грудинина посетили новые теплицы акционерного общества "Индустриальный" в Барнауле.

Павел Грудинин,
директор "Совхоза имени Ленина":

— Ненормально, когда барнаульские огурцы в барнаульских же магазинах стоят дороже бананов из Эквадора.

Однако он скептично отнесся к предложению "Сибирской генерирующей компании" переключить теплицы с автономного газового отопления на теплоснабжение от ТЭЦ — так затраты не сократишь.

Павел Грудинин,
директор "Совхоза имени Ленина":

— Газ комбинату поставляет монополист "Газпром". Но и ТЭЦ — тоже монополист. Партия, которая меня выдвинула, против монополистического капитализма. Я с ней полностью солидарен. Уверен, наши лучшие кадры найдут ответ монополистам. Кадры решают все.

Интересно, что собеседник altapress.ru не исключил, что в будущем, возможно, откроет филиал в Романовском районе (где он набрал 35,5% голосов) и Поспелихе (более 29%). К проработке вопроса эксперты Грудинина приступят, естественно, после покупки акций.

Павел Грудинин (крайний слева). Источник: www.facebook.com/pavel.grudinin.5.
Павел Грудинин (крайний слева). Источник: www.facebook.com/pavel.grudinin.5

Обещания Грудинина

Руководитель "Совхоза имени Ленина" не стал отвечать на вопрос, за счет каких источников он намерен приобрести акции "Индустриального" (а затем и инвестировать в модернизацию), будут ли это его личные накопления или деньги совхоза.

Не стал он говорить и о том, какую цену готов заплатить за акции, сославшись на коммерческую тайну и неполноту информации об активе. В то же время он выразил уверенность, что его предложение на аукционе будет конкурентоспособным.

Павел Грудинин,
директор "Совхоза имени Ленина":

Подобные активы должны переходить в руки таких деятельных патриотов, как Гудинин.

В завершение разговора экс-кандидат в президенты пообещал altapress.ru, что первые 23,67 тонн земляники, выращенной в обновленных теплицах "Индустриального", он продаст жителям края с скидкой в 23,67%. "Это уже решено, а я своих решений не меняю", — резюмировал он.

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