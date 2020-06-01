Некоторым российским верующим разрешили богослужения вне храмов

«Нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время, а богослужения мы можем совершать на воздухе, около наших храмов, при соблюдении всех санитарных предписаний», — сказал во время проповеди митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий на литургии в Успенском храме Новодевичьего монастыря.