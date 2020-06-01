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Жизнь

Некоторым российским верующим разрешили богослужения вне храмов

Власти Подмосковья разрешили богослужения на открытом воздухе и посещение верующими храмов во внебогослужебное время, пишет РИА Новости.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

«Нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время, а богослужения мы можем совершать на воздухе, около наших храмов, при соблюдении всех санитарных предписаний», — сказал во время проповеди митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий на литургии в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

В праздник Святой Троицы (7 июня) митрополит совершит богослужение на соборной площади Коломны в присутствии прихожан, которые «истомились по совместной молитве», пишет bfm.ru.

Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан.

В Алтайском крае закрыли для прихожан все религиозные организации с целью предотвращения распространения вируса COVID-19. Постановление опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора.

Руководителям храмов поручили отменить все массовые мероприятия и церемонии с присутствием прихожан, а также временно запретить посещение прихрамовых территорий.

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