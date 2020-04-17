Роспотребназор закрыл для посещения все храмы в Алтайском крае

Руководителям храмов поручили отменить все массовые мероприятия и церемонии с присутствием прихожан, а также временно запретить посещение прихрамовых территорий.
Исключение составили священнослужители, а также люди, присутствие которых необходимо для богослужений и функционирования культовых зданий.
Для доступа прихожан к священным обрядам религиозные организации могут проводить онлайн-трансляции.
Постановление действует с 16 апреля и продлится до особого распоряжения.
Ранее на Украине полиция оштрафовала трех священнослужителей из-за скопления людей в церквях на Вербное воскресенье, несмотря на карантин.