Роспотребназор закрыл для посещения все храмы в Алтайском крае

В Алтайском крае закрыли для прихожан все религиозные организации с целью предотвращения распространения вируса COVID-19. Постановление опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора.

Руководителям храмов поручили отменить все массовые мероприятия и церемонии с присутствием прихожан, а также временно запретить посещение прихрамовых территорий.

Исключение составили священнослужители, а также люди, присутствие которых необходимо для богослужений и функционирования культовых зданий.

Для доступа прихожан к священным обрядам религиозные организации могут проводить онлайн-трансляции.

Постановление действует с 16 апреля и продлится до особого распоряжения.

Ранее на Украине полиция оштрафовала трех священнослужителей из-за скопления людей в церквях на Вербное воскресенье, несмотря на карантин.