Трех священников оштрафовали из-за безответственного скопления людей в церквях

Полиция оштрафовала трех священнослужителей из-за скопления людей в церквях на Вербное воскресенье, несмотря на карантин, сообщает РИА «Новости» . Правда, случилось это на Украине.

В барнаульском храме св. Димитрия Ростовского прошла божественая литургия, в которой принял участие патриарх московский и всея Руси Кирилл.

Об этом в своем Twitter рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в трех случаях полицией вынесены административные штрафы. Еще по 12-ти — материалы изучаются. У нас свобода совести, но… имейте же совесть!» — обратился Аваков к людям.

Правительство Украины с 12 марта из-за коронавируса ввело общенациональный карантин. С 6 апреля меры в стране ужесточили, запретили собираться на улице, гулять в парках, посещать спортивные и детские площадки. Людей обязали носить средства индивидуальной защиты и иметь при себе документы.

Напомним, в России также введены карантинные меры, которые назвали «режимом самоизоляции».

Между тем, как отмечает «Сибирь. МБХ медиа», Вербное воскресенье широко отметили не только на Украине, но и в храмах Сибири — несмотря на действующий режим «самоизоляции», отменять службы и освящение верб не стали.

Как ранее писал altapress.ru, в Барнауле пандемия весне не помеха — люди не могут оставаться дома в разгар жарких выходных. Еще до праздника, на улицах города начали вовсю торговать вербой.