Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 апреля
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Трех священников оштрафовали из-за безответственного скопления людей в церквях

Полиция оштрафовала трех священнослужителей из-за скопления людей в церквях на Вербное воскресенье, несмотря на карантин, сообщает РИА «Новости». Правда, случилось это на Украине.

В барнаульском храме св. Димитрия Ростовского прошла божественая литургия, в которой принял участие патриарх московский и всея Руси Кирилл.
В барнаульском храме св. Димитрия Ростовского прошла божественая литургия, в которой принял участие патриарх московский и всея Руси Кирилл.
Анна Зайкова

Об этом в своем Twitter рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в трех случаях полицией вынесены административные штрафы. Еще по 12-ти — материалы изучаются. У нас свобода совести, но… имейте же совесть!» — обратился Аваков к людям.

Правительство Украины с 12 марта из-за коронавируса ввело общенациональный карантин. С 6 апреля меры в стране ужесточили, запретили собираться на улице, гулять в парках, посещать спортивные и детские площадки. Людей обязали носить средства индивидуальной защиты и иметь при себе документы.

Напомним, в России также введены карантинные меры, которые назвали «режимом самоизоляции».

Между тем, как отмечает «Сибирь. МБХ медиа», Вербное воскресенье широко отметили не только на Украине, но и в храмах Сибири — несмотря на действующий режим «самоизоляции», отменять службы и освящение верб не стали.

Как ранее писал altapress.ru, в Барнауле пандемия весне не помеха — люди не могут оставаться дома в разгар жарких выходных. Еще до праздника, на улицах города начали вовсю торговать вербой.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость