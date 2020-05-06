«Нельзя забегать вперед»: Путин призвал не спешить со снятием коронавирусных ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая в ходе совещания по противодействию распространению коронавирусной инфекции призвал власти регионов страны очень осторожно снимать введенные из-за пандемии ограничения.

Совещание Путина с главами регионов по борьбе с коронавирусом.

Обращаясь к губернаторам, глава государства подчеркнул: «Любая поспешность в снятии ограничений в ситуации с коронавирусом может обернуться откатом назад. Нельзя забегать вперед».

Путин подчеркнул, что цена ошибок в этом вопросе — это безопасность здоровья и жизней людей.

В этой связи президент сказал, что решения на местах должны приниматься, исходя от ситуации в конкретных регионах и в зависимости от рекомендаций специалистов.

В то же время Путин поручил подготовить в регионах планы по постепенной отмене ограничений.

Также было сказано, что до 11 мая в стране продолжается режим нерабочих дней, введенный с конца марта.

Совещание Путина с главами регионов по борьбе с коронавирусом. kremlin.ru.

Состояние премьер-министра

Отдельно Владимир Путин остановился на вопросе самочувствия премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого диагностирован коронавирс.

«Хочу передать самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина, он идет на поправку. Там все штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается. Мы с ним каждый день на связи, он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений. Пожелаем ему скорейшего выздоровления», — отметил президент.

Распространение COVID-19 в России

Напомним, что в России зарегистрировано почти 166 тысяч заразившихся COVID-19. Более 1,5 тысячи человек скончались. В последние четыре дня суточный прирост заболевших 10 тысяч человек.