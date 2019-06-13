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Жизнь

Немецкие СМИ сообщили об имеющемся у России «оружии конца света»

Немецкое издание Stern сообщило о том, что российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света». Об этом пишет RT.

Газета.
Газета.
CC0

Авторы статьи отметили, что «у России, кажется, есть преимущество в области особенно быстрых ракет». Сообщается, что речь идёт о российской противоракете, которая «создана на случай возможной ядерной войны». Ее скорость достигать 4 км/сек, а дальность полёта рассчитана на 350 км.

«ПРС-1М — настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — считают немецкие журналисты.

Ранее Владимир Путин заявил, что российскую ракетно-космическую отрасль необходимо глубоко модернизировать.

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