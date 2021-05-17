Необходимость нового здания для Госдумы стала острее после того, как со старого сдуло букву

15 мая на Москву обрушился ураганный ветер. В итоге на здании Госдумы отвалилась одна буква.

Миронов подчеркнул, что это можно расценить как явный намек на необходимость строительства нового здания для депутатов. Кстати, ранее таким намеком назвали «протекание крыши».

«Не зря многие давно просят и даже требуют дать Госдуме новое здание. Вот и буква „А“ с фасада отвалилась. Наверное, это уже совсем не тонкий намек, что пора…» — написал Миронов.

В комментариях к записи подсказали массу решений, которые якобы подойдут для острой необходимости в новом здании.

«Продаете здание Госдумы и квартиры в Москве. На эти деньги строите новое здание в Воронеже и служебные квартиры, еще и останется. А вот еще зарплаты, пенсии, командировочные, медианные по России… и в пенсионном фонде закроете дыру. Еще накидать решений?» — отметил один из подписчиков.

Также народным избранникам предложили переехать в Геленджик: «Там как раз все для вас — казино, шесты с кальянами и прочие развлечения».

Стоит отметить, что вопрос строительства нового здания ГД обсуждают давно. Ранее СМИ узнали, сколько миллиардов потратят на ремонт штаба российских депутатов.