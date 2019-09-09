Необъяснимые сигналы из космоса зафиксировал самый большой в мире радиотелескоп

Специалисты Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР зафиксировали загадочные, повторяющиеся быстрые радиовсплески из космоса.

Источник сигналов, предположительно, находится на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли, сообщает агентство «Синьхуа».

Радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд, тщательно проверили и обработали, пишет «Росбалт».

Ученые не могут объяснить их природу.

Сигналы были приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, он расположен в горах южнокитайской провинции Гуйчжоу.

В ноябре 2018 года получены загадочные радиосигналы из космоса, идущие на Землю «всплесками». Австралийские исследователи изучили источники быстрых радиовсплесков и обнаружили, что они не наблюдаются на низких частотах.

Гипотезы

Одна из гипотез космического всплеска радиосигналов предполагает, что это явление связано с деятельностью инопланетных цивилизаций.

Другие ученые утверждают, что такие всплески могут быть результатом катастрофических событий. К примеру — гибели звезд.

Шахматная доска для инопланетян

Исследователи раскрыли несколько способов общения с инопланетянами.

Для этого нужно использовать лазерные лучи, радиосигналы и высокочастотные частицы.

Выйти на связь с инопланетянами люди пробовали еще в XIX веке, решив попробовать начертить огромные рисунки в пустыне Сахара, а также создать огромную шахматную доску.

Год назад, о время лунного затмения уфологами из разных стран были замечены сотни НЛО, которые, по мнению специалистов, посетили Землю. Большинство НЛО были зафиксированы в России, Канаде и США.