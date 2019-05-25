10 неожиданных фото из соцсетей про последний звонок-2019

647 тысяч человек по всей России в этом году оканчивают 11-й класс и еще 1 миллион 41 тысяча — 9-й. Для всех этих ребят 25 мая проходит традиционный праздник — Последний звонок. Altapress.ru собрал не совсем обычные фото, которыми поделились выпускники на своих страничках.

Надо сказать, что не везде этот праздник прошел чинно и спокойно.

В Петрозаводске, как сообщает ТАСС, администрация города разослала письма в школы и рекомендовала отказаться от запуска в небо воздушных шаров и бумажных фонариков во время празднования последних звонков — это негативно отражается на состоянии природы. Выпускникам это не очень понравилось.

В майкопском лицее в Адыгее выпускники в преддверии последнего звонка пришли на занятия в пижамах. Про весельчаков из Владивостока, которые изображали кто полицейских, кто зайчиков, мы уже писали.

В Йошкар-Але выпускник напал на депутата от «Единой России» во время последнего звонка. Его скрутили и вывели, рассказал Rosbalt.ru. В гимназии в Омске дети пели на сцене — и в этот момент на них обрушилась штукатурка.

А в Бурятии выпускники Иволгинской средней школы посетили накануне праздника буддийский монастырь. Там специально для них ламы прочитали молебен.

В общем, необычностей было много. Ну — как и в обычной жизни.