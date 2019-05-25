10 неожиданных фото из соцсетей про последний звонок-2019

Надо сказать, что не везде этот праздник прошел чинно и спокойно.
В Петрозаводске, как сообщает ТАСС, администрация города разослала письма в школы и рекомендовала отказаться от запуска в небо воздушных шаров и бумажных фонариков во время празднования последних звонков — это негативно отражается на состоянии природы. Выпускникам это не очень понравилось.
В майкопском лицее в Адыгее выпускники в преддверии последнего звонка пришли на занятия в пижамах. Про весельчаков из Владивостока, которые изображали кто полицейских, кто зайчиков, мы уже писали.
В Йошкар-Але выпускник напал на депутата от «Единой России» во время последнего звонка. Его скрутили и вывели, рассказал Rosbalt.ru. В гимназии в Омске дети пели на сцене — и в этот момент на них обрушилась штукатурка.
А в Бурятии выпускники Иволгинской средней школы посетили накануне праздника буддийский монастырь. Там специально для них ламы прочитали молебен.
В общем, необычностей было много. Ну — как и в обычной жизни.