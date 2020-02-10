Из-за непогоды в аэропорту Барнаула не смогли приземлиться самолеты

Задержан прилет двух рейсов авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7 Airlines. Речь идет о рейсах S7−2601 и EK-7955. Позже стало известно, что все московские перенаправлены в Новосибирск.
Что касается вылета, то здесь пока есть проблемы по трем рейсам — два в Москву и один в Томск.
Как сообщают пассажиры, прибывшие рано утром к вылету, аэропорт пока закрыт до 09.00.
Проблемы скорее всего возникли из-за резко ухудшившейся погоды: в ночь город накрыл сильный снегопад. На прошлой неделе в аэропорту были аналогичные проблемы из-за тумана.