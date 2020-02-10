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Жизнь

Из-за непогоды в аэропорту Барнаула не смогли приземлиться самолеты

Утром 10 февраля в Барнауле из-за сильного мокрого снегопада задержали прилет и вылет семи рейсов, часть из них перенаправлено в Новосибирск.

В аэропорту Барнаула.
В аэропорту Барнаула.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Задержан прилет двух рейсов авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7 Airlines. Речь идет о рейсах S7−2601 и EK-7955. Позже стало известно, что все московские перенаправлены в Новосибирск.

Что касается вылета, то здесь пока есть проблемы по трем рейсам — два в Москву и один в Томск.

Как сообщают пассажиры, прибывшие рано утром к вылету, аэропорт пока закрыт до 09.00.

Проблемы скорее всего возникли из-за резко ухудшившейся погоды: в ночь город накрыл сильный снегопад. На прошлой неделе в аэропорту были аналогичные проблемы из-за тумана.

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