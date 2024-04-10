Непокоренные. Старые дома Барнаула, окруженные многоэтажками - фотоподборка altapress.ru

На этих примерах, как в центре города выглядит точечная застройка.
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Застройка центра Барнаула - зрелище неоднозначное. Мы привыкли к соседству покосившихся домишек и мощных многоэтажек, что не всегда его даже замечаем. Altapress.ru публикует фотографии студентки АлтГУ Елизаветы Сайботаловой, на которых видна борьба противоположностей.
На этих примерах, как в центре города выглядит точечная застройка.
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