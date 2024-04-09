Отбой: за две минуты до старта отменили пуск ракеты "Ангара-А5". Почему это произошло

В последний момент пуск ракеты был отменен.
«Отбой пуска», — прозвучала команда на космодроме.
Приказано подготовиться к стоянке сроком в 24 часа. Пуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный перенесен на 10 апреля по техническим причинам, говорится в сообщении "Роскосмоса".
Мнение эксперта
Отмена первого запуска ракет за минуту до пуска — обычная практика, уверен глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев, указывает Газета.Ru.
По словам эксперта, если ракета новая, то стараются все предусмотреть и при любых неприятностях старт переносится.
Причиной отмены пуска в «Роскосмосе» назвали сбой системы надува бака окислителя центрального блока.
Проект
«Ангара-А5» — первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.
Отмена при президенте
В 2016 году в присутствии президента РФ Владимира Путина на космодроме Восточный пришлось перенести первый запуск космической ракеты. — за полторы минуты до старта.
Ранее Путин заявил о главных проблемах в ракетно-космической отрасли.
«Если мы будем топтаться на месте или постоянно говорить о наших прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно», – подчеркнул президент.
О том, что в отрасли есть проблемы, президент признал на заседании Совета безопасности России.
Также Владимир Путин заявил о срывах сроков пуска ракет, которые «зачастую не имеют обоснований».
«Плановые сроки переносятся, а бюджетные расходы возрастают. Сколько раз это было за последние годы», – подчеркнул глава государства.
По его мнению, из-за этого российские системы спутниковой связи и радиолокационной съемки Земли уступают конкурентам по качеству, надежности и времени работы.
Президент призвал актуализировать основы государственной политики в космической отрасли до 2030 года, учитывая современные мировые тенденции.
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