Отбой: за две минуты до старта отменили пуск ракеты "Ангара-А5". Почему это произошло

На космодроме Восточный должны были впервые испытать стартовый комплекс «Амур» и отправить в космос ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5».

В последний момент пуск ракеты был отменен.

«Отбой пуска», — прозвучала команда на космодроме.

Приказано подготовиться к стоянке сроком в 24 часа. Пуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный перенесен на 10 апреля по техническим причинам, говорится в сообщении "Роскосмоса".

Мнение эксперта

Отмена первого запуска ракет за минуту до пуска — обычная практика, уверен глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев, указывает Газета.Ru.

По словам эксперта, если ракета новая, то стараются все предусмотреть и при любых неприятностях старт переносится.

Причиной отмены пуска в «Роскосмосе» назвали сбой системы надува бака окислителя центрального блока.

Проект

«Ангара-А5» — первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.

Отмена при президенте

В 2016 году в присутствии президента РФ Владимира Путина на космодроме Восточный пришлось перенести первый запуск космической ракеты. — за полторы минуты до старта.

Ранее Путин заявил о главных проблемах в ракетно-космической отрасли.

«Если мы будем топтаться на месте или постоянно говорить о наших прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно», – подчеркнул президент.

О том, что в отрасли есть проблемы, президент признал на заседании Совета безопасности России.

Также Владимир Путин заявил о срывах сроков пуска ракет, которые «зачастую не имеют обоснований».

«Плановые сроки переносятся, а бюджетные расходы возрастают. Сколько раз это было за последние годы», – подчеркнул глава государства.

По его мнению, из-за этого российские системы спутниковой связи и радиолокационной съемки Земли уступают конкурентам по качеству, надежности и времени работы.

Президент призвал актуализировать основы государственной политики в космической отрасли до 2030 года, учитывая современные мировые тенденции.

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