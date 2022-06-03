Непостоянная погода. В Алтайском крае тепло попытается прогнать дождь

В Алтайском крае тепло снова вытесняет дожди. Какая погода будет 3−4 июня, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 3−4 июня

Днем 3 июня в Алтайском крае ожидается температура +15…+20 (местами по югу +25) градусов. В некоторых районах возможны небольшие дожди и туман. Ветер будет северо-западный, до 17 м/с.

Ночью 4 июня градусник покажет в регионе +3…+8 (местами 0…-2) градусов. При этом вероятен дождь.

Небольшие осадки обещают и днем. При этом потеплеет до +16…+21 градусов.

Погода в Барнауле 3−4 июня

Днем 3 июня в Барнауле прогнозируют +17…+19 градусов — с небольшим дождем к вечеру. Ветер до 10 м/с будет дуть с северо-запада.

Ночью 4 июня в краевой столице установятся +5…+7 градусов с осадками, а днем — +16…+18 градусов без дождя.