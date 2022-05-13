13 мая
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Жизнь

Руководитель Гидрометцентра дал долгосрочный прогноз на лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам прогноз на лето, сообщает ТАСС.

Лето, жара
Лето, жара
СС0

По словам синоптика, температура воздуха ожидается около или выше нормы. «Уверенным прогнозам о жарком или холодном лете доверять не стоит, такого рода прогнозы могут быть только вероятностными», — добавил он.

Согласно данным, в июне среднемесячная температура будет выше нормы на востоке Северо-Западного федерального округа (СЗФО), большей части Уральского федерального округа (УФО), а также на севере Сибирского федерального округа (СФО) и западе Якутии.

Ниже прошлогодней температура ожидается на западе СЗФО, севере Центрального федерального округа (ЦФО), а также большей части Приволжского федерального округа и Якутии.

Июль будет холоднее на западе СЗФО, в ЦФО, на севере Южного федерального округа (ЮФО) и большей части Приволжского федерального округа (ПФО).

Август прогнозируется теплее нормы на западе ЦФО и ЮФО, юго-востоке СФО, в Бурятии и Забайкальском крае. Холоднее, чем обычно, будет на востоке ЦФО и ЮФО, в ПФО и на юге УФО, пишет Lenta.ru.

Ранее алтайские народные синоптики спрогнозировали погоду на лето.

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