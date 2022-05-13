Руководитель Гидрометцентра дал долгосрочный прогноз на лето

По словам синоптика, температура воздуха ожидается около или выше нормы. «Уверенным прогнозам о жарком или холодном лете доверять не стоит, такого рода прогнозы могут быть только вероятностными», — добавил он.

Согласно данным, в июне среднемесячная температура будет выше нормы на востоке Северо-Западного федерального округа (СЗФО), большей части Уральского федерального округа (УФО), а также на севере Сибирского федерального округа (СФО) и западе Якутии.

Ниже прошлогодней температура ожидается на западе СЗФО, севере Центрального федерального округа (ЦФО), а также большей части Приволжского федерального округа и Якутии.

Июль будет холоднее на западе СЗФО, в ЦФО, на севере Южного федерального округа (ЮФО) и большей части Приволжского федерального округа (ПФО).

Август прогнозируется теплее нормы на западе ЦФО и ЮФО, юго-востоке СФО, в Бурятии и Забайкальском крае. Холоднее, чем обычно, будет на востоке ЦФО и ЮФО, в ПФО и на юге УФО, пишет Lenta.ru.

Ранее алтайские народные синоптики спрогнозировали погоду на лето.