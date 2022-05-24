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Жизнь

Нормы оценки погоды изменят в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России изменятся нормы оценки погоды, метеорологи планируют перейти на них летом, сообщает ТАСС.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
СС0

Так, будет пересмотрен критерий аномальности. Таким образом, «аномально теплая погода» будет наблюдаться реже, новые данные актуализируют понятие «нормальной погоды».

«В конце первого полугодия будет переход на новые нормы. Идет активная работа научная, методическая, с активными дискуссиями», — указал Вильфанд.

Он добавил — климат теплеет, температура меняется только в одну сторону, пишет Lenta.ru.

В настоящее время специалисты Росгидромета изучают динамику среднесуточных характеристик, ретроспективу за последние 30 лет и столетнюю выборку.

Метеоролог заверил, что «все будет посчитано».

Между тем затяжной геомагнитный шторм обрушился на Алтайский край.

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