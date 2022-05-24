Нормы оценки погоды изменят в России

Так, будет пересмотрен критерий аномальности. Таким образом, «аномально теплая погода» будет наблюдаться реже, новые данные актуализируют понятие «нормальной погоды».
«В конце первого полугодия будет переход на новые нормы. Идет активная работа научная, методическая, с активными дискуссиями», — указал Вильфанд.
Он добавил — климат теплеет, температура меняется только в одну сторону, пишет Lenta.ru.
В настоящее время специалисты Росгидромета изучают динамику среднесуточных характеристик, ретроспективу за последние 30 лет и столетнюю выборку.
Метеоролог заверил, что «все будет посчитано».
Между тем затяжной геомагнитный шторм обрушился на Алтайский край.