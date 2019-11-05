Неповторимый маршрут. Как и чем удивляют барнаульцев организаторы бесплатных экскурсий

Раз в месяц юрист Игорь Осипов и историк Данил Дегтярев проводят для барнаульцев бесплатные исторические экскурсии. Зачем они это делают, почему не берут деньги и чем удивляют жителей города — в материале altapress.ru.

Культурный шок

Идея организовать для барнаульцев бесплатные экскурсии появилась у юриста Игоря Осипова в начале этого года. Он — историк по первому образованию, у которого со временем «любовь к этой науке никуда не делась».

Игорь Осипов,

организатор экскурсий:

В повседневной суете люди проходят мимо уникальных исторических мест, но даже не подозревают об этом — не видят, не знают, не понимают. А когда конкретно приводишь человека в такое место и начинаешь рассказывать о событиях, которые происходили там, возникает шок. У меня у самого такое много раз было. Тогда я и решил, что про историю Барнаула надо рассказывать другим. Ее правда мало кто знает. Я подумал, что, если меня это удивляет, значит, может поразить и кого-то еще. Поэтому мы периодически собираем людей и удивляем их.

Прогулки клуба «Идем пешком». vk.com/idem_peshkom_barnaul.

Такой формат возник из идеи загородных прогулок клуба «Идем пешком», в котором Игорь Осипов долгое время был одним из организаторов. «Мы собирались компанией раз в месяц и шли из одной точки в другую по пригороду Барнаула. Ничего не делали. Просто получали удовольствие от процесса. Исходили много маршрутов, и я стал думать, что можно сделать еще», — рассказывает он.

Игорь Осипов,

организатор экскурсий:

Я решил, что надо придумать что-то для людей, которые хотят знать о городе больше. Но я не специально обученный экскурсовод. Поэтому и попросил Данила Дегтярева поучаствовать в проекте. Он предлагает места и маршруты. А я спрашиваю у людей, что им было бы интересно узнать, куда сходить и что увидеть. Решаю разные организационные вопросы. Экскурсии — это мое самовыражение, общественная деятельность. У меня нет такого «загруза», что я обязан проводить их постоянно, что это мой долг. У Данила тоже такого нет. Мы все делаем легко.

Данил Дегтярев сразу поддержал идею создания бесплатных экскурсий в Барнауле. Он — историк, и для него подобная деятельность была не новой.

Экскурсия по старым кладбищам Барнаула Ирина Пергаева

Данил Дегтярев,

историк:

Я проводил платные экскурсии по Барнаулу. Но с Игорем у нас никогда не было коммерческой цели. Я для себя рассматриваю такую деятельность как общественно-просветительскую. Хотя мне, безусловно, очень нравится. Для меня это не нагрузка.

Дегтярев рассказал, что сейчас часть организационных функций выполняет и он тоже — информирует людей, делает объявления.

Факты о Игоре Осипове

Благодаря экскурсиям люди узнают, что Осипов — юрист. Поэтому иногда ему приходится давать консультации людям прямо во время исторических прогулок. Организует пешие походы по пригороду Барнаула. Осипов отмечает, что это не для всех: «Тащиться целый день по полям и весям 35 км, чтобы через восемь часов выйти из леса, сесть на автобус, но быть при этом самым счастливым человеком». С раннего возраста приобщает своих детей к истории. Осипов рассказывает: «Предлагаю: пойдемте со мной, а я вас угощу шоколадками. Но сразу объясняю: если вам не интересно, можете не ходить. Заставлять их нет необходимости».

Круглосуточное безобразие

Такие исторические прогулки проводятся один раз в месяц. Причем круглый год. Осипов смеется и называет это «круглосуточным безобразием». Единственное, что может действительно помешать, — сильный ветер, дождь или снег.

Так, на одну из встреч из-за неблагоприятных погодных условий пришли всего десять человек. «Зима — не повод отменять экскурсию. Гулять по морозной солнечной погоде — прекрасно. Мы же сибиряки», — отмечает Игорь Осипов.

Уникально и то, что темы не повторяются. «Я стараюсь водить по тем местам, по которым никто еще не водил. И рассказывать ту информацию, которая встречается редко. Например, про Гражданскую войну. Понятно, что в связи с юбилеем про нее немного заговорили, но все равно это не так популярно сейчас», — отмечает Данил Дегтярев.

Также есть и хронологические привязки. Первая экскурсия проводилась к 100-летию Гражданской войны, были и к 102-летию барнаульского пожара, к 100-летию существования водопровода в городе.

Экскурсия по старым кладбищам Барнаула Ирина Пергаева

Игорь Осипов,

организатор экскурсий:

Мы стараемся подать иной взгляд на вещи. Например, по водопроводу Барнаула никто ничего не делал. Это была чисто авторская экскурсия. Мы понимаем, что это важно, только когда воду отключают. Но для наших предков это было величайшее изобретение — воду не в бочке привозят, а она есть в колонке. Прикольно же — у нас водопровод! Если подумать об обычных вещах в таком русле, жить станет намного интереснее.

На экскурсию по старым городским кладбищам в конце августа пришли около 60 человек — объявление о ней массово распространили в социальных сетях. После этой исторической прогулки благодарные слушатели собрали деньги — 2 тыс. рублей, чтобы Данил Дегтярев смог восстановить сорванный голос.

Игорь Осипов,

организатор экскурсий:

Я звал своих знакомых на экскурсию по старым кладбищам — никто не пошел. Мне сказали, что тема смерти — это не позитивно. У людей были самые примитивные ассоциации. Я ответил им на это: «А ничего, что вы по ним каждый день ходите? Просто не подозреваете об этом».

Экскурсия по старым кладбищам Барнаула Ирина Пергаева

Сарафанное радио

Для организаторов этого проекта большая аудитория — совсем не цель. Игорь Осипов отмечает: «Если придут даже три человека — будет тесная дружеская компания. Мы сможем обо всем поговорить, все обсудить». Тем более что большое количество людей требует повышенного внимания от экскурсовода и организатора.

С продвижением также помогают благодарные слушатели. «Они рассказывают о нас своим друзьям, знакомым, делятся объявлениями об экскурсиях в социальных сетях», — рассказывает Игорь Осипов.

Игорь Осипов,

организатор экскурсий:

К нам приходят и школьники, и студенты, и домохозяйки, и пенсионеры, и люди средних лет. Бывают совсем незаинтересованные, которые пришли непонятно по какой причине — они не слушают Данила, заняты своим делом. Я отвлекаюсь на их параллельные разговоры, вместо того чтобы насладиться процессом. Но таких немного.

В Барнауле проводятся и платные экскурсии, но не все они авторские.

Экскурсия по Докучаево. vk.com/eugene_klepikov

«Эти экскурсии уже написаны. Причем не теми, кто их проводит. Экскурсоводы скачивают методички из интернета. Я ничуть не обесцениваю людей, которые этим занимаются, но это так. Уникальность наших экскурсий в том, что они авторские. Данил знает абсолютно все про историю Барнаула», — отметил Осипов.

Данил Дегтярев,

историк:

Если кто-то еще решит заняться таким делом — я буду только рад и благодарен. Ничего не имею против.

Факты о Даниле Дегтяреве

Дегтярев проводил экскурсии по парку «Изумрудный» в борьбе за его возрождение: «Цель была прокричать о проблемах как следует, чтобы привлечь внимание власти. Добились же — он включен в список объектов, за которые могут проголосовать жители города в рамках программы по благоустройству городской среды». В июне проводил бесплатную экскурсию после митинга, посвященного сохранению исторического наследия, чтобы обратить внимание на проблемы разрушающихся памятников. Проводит платные и бесплатные исторические экскурсии. Работает репетитором по истории. Готовит школьников к ЕГЭ.

Экскурсия по старым кладбищам Барнаула Ирина Пергаева

Свидетель истории

История Барнаула пробуждает в некоторых слушателях Данила Дегтярева особое желание — стать экскурсоводами.

Данил Дегтярев,

историк:

Есть люди, которые выражают желание провести экскурсию по родному району. В сентябре Татьяна Глотова — старожил Ленинского района — рассказывала про Докучаево. Я выступил как соавтор этой экскурсии. Помогал ей разрабатывать маршрут, а в процессе показывал некоторые объекты.

«Несмотря на то что там не происходило никаких значимых событий для города, место не теряет значимости для жителей Барнаула и его истории в целом», — отметил Осипов.