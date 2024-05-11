Непривычного для города обитателя заметили барнаульцы на набережной

Отмечают, что это безобидный уж. Поэтому бояться его не нужно — он и сам пугается людей.
«Не обижайте его, если встретите!» — предупреждает очевидец.
Ранее на Алтае оттаяли змеи и выползли погреться.
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На камнях фундамента горожане заметили змею, сообщает Barnaul 22.
Отмечают, что это безобидный уж. Поэтому бояться его не нужно — он и сам пугается людей.
«Не обижайте его, если встретите!» — предупреждает очевидец.
Ранее на Алтае оттаяли змеи и выползли погреться.
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