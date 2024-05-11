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Жизнь

Непривычного для города обитателя заметили барнаульцы на набережной

На камнях фундамента горожане заметили змею, сообщает Barnaul 22.

Уж.
Уж.
Barnaul 22

Отмечают, что это безобидный уж. Поэтому бояться его не нужно — он и сам пугается людей.

«Не обижайте его, если встретите!» — предупреждает очевидец.

Ранее на Алтае оттаяли змеи и выползли погреться.

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