Непростое украшение: группа спасателей понадобилась, чтобы вызволить сибирячку из «плена» замужества

В Новосибирске спасатели до трех часов ночи снимали обручальное кольцо с распухшего женского пальца, сообщили в группе « Спасатели МАСС (16+) ».

Помощь 28-летней замужней женщине понадобилась почти в два часа ночи — не сняла вовремя с пальца массивное золотое кольцо и безымянный палец сильно отек.

Спасатели осмотрели руку и палец женщины и приняли решение перепилить украшение.

«Из-за сильного отека и онемения пальца снять кольцо без повреждения не представлялось возможным», — пояснили в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).

Женщину избавили от кольца при помощи специальной насадки на дрель. Еще какое-то время потребовалось на полное восстановление кровообращения в пальце.

Спасатели напомнили, что долгое ношение «тугого» украшения может привести не только к сильному опуханию, но и к потере чувствительности и отмиранию тканей.

Поэтому не стоит терпеть боль или стесняться вызвать спасателей ночью, надеясь дотянуть до утра.

«Как только вы почувствовали, что ваше украшение жмет, постарайтесь сразу же его снять. Для этого используйте имеющиеся дома жидкое мыло или гель (что найдется под рукой). Если снять кольцо сразу не получается, прекратите попытки. Найдите слесарный инструмент, кусачки, пассатижи, надфиль и так далее и попросите мужа (родственника, соседа и так далее) вам помочь снять кольцо. Если же дома нет инструментов или способного оказать вам помощь мужчины, вызывайте специалистов», — дали ценные указания в МАСС.

Ранее сибирские спасатели за несколько часов освободили двух женщин от обручальных колец.