27 февраля
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Жизнь

Неравнодушные барнаульцы вытащили собаку, упавшую в погребную яму

Жители Барнаула спасли собаку, упавшую в погребную яму. Об этом сообщает «Барнаул 22».

Погребная яма, куда упала собака
Погребная яма, куда упала собака
Барнаул 22

Собака упала в открытый погреб между домами № 16 и 18 по ул. Сухэ-Батора. По словам очевидцев, неизвестные «любители металла» сняли с погреба крышку.

Барнаульцы достали собаку своими силами, спасателей не пришлось вызывать.

«А на месте собаки мог оказаться как ребенок, так и взрослый. Особенно в вечернее время — яму не видно», — беспокоятся жители Барнаула.

Люди просят ЖЭУ обратить на это внимание и хотя бы на время огородить опасную яму лентой.

Ранее неизвестный объедал белок и воровал орехи из кормушек в парке «Изумрудный».

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