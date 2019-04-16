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Жизнь

Неравнодушных барнаульцев просят помочь погорельцам

Барнаульцы решили помочь погорельцам, потерявшим все в апрельских пожарах в селе Новообинцево Шелаболихинского района. Там 13 апреля сгорело несколько домов.

Пожар в с. Новообинцево (Шелаболихинский район).
Пожар в с. Новообинцево (Шелаболихинский район).
vk.com/barneos22

Пострадавшим семьям нужны детские и взрослые вещи, продукты, постельное белье, полотенца, посуда, средства гигиены и многое другое. Люди после пожаров остались буквально ни с чем.

Сбор вещей пройдет 18 апреля с 18:00 до 20:00 на углу ТЦ «Европа» (на машине будет флаг сообщества Barnaul22).

Размеры, которые нужны пострадавшим:

Женские

  • одежда: 46, 48, 50;
  • обувь: 38, 39, 40.

Мужские

  • одежда: 50, 52, 56;
  • обувь: 42, 43, 44, 47.

Детские

  • девочки: 7 лет (нога 32 р.), 8 месяцев (нога 16−17 р.);
  • мальчики: 11 лет (нога 38 р.), 10 лет (нога 34 р.), 3 года (нога 25 р.).

«Давайте не будем оставаться в стороне! Сейчас нам известно про 8 домов, которые сгорели полностью (Новообинцево и Черницк)», — призывают организаторы в Barnaul22.

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