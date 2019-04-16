Неравнодушных барнаульцев просят помочь погорельцам

Барнаульцы решили помочь погорельцам, потерявшим все в апрельских пожарах в селе Новообинцево Шелаболихинского района. Там 13 апреля сгорело несколько домов.

Пострадавшим семьям нужны детские и взрослые вещи, продукты, постельное белье, полотенца, посуда, средства гигиены и многое другое. Люди после пожаров остались буквально ни с чем.

Сбор вещей пройдет 18 апреля с 18:00 до 20:00 на углу ТЦ «Европа» (на машине будет флаг сообщества Barnaul22).

Размеры, которые нужны пострадавшим:

Женские

одежда: 46 , 48 , 50;

48 50; обувь: 38 , 39 , 40.

Мужские

одежда: 50 , 52 , 56;

52 56; обувь: 42 , 43 , 44 , 47.

Детские

девочки: 7 лет ( нога 32 р.), 8 месяцев ( нога 16−17 р.);

нога 32 р.), 8 месяцев нога 16−17 р.); мальчики: 11 лет ( нога 38 р.), 10 лет ( нога 34 р.), 3 года ( нога 25 р.).

«Давайте не будем оставаться в стороне! Сейчас нам известно про 8 домов, которые сгорели полностью (Новообинцево и Черницк)», — призывают организаторы в Barnaul22.