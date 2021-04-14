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Жизнь

Нескольких генералов Росгвардии уволили по указу Путина

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram об увольнении нескольких генералов Росгвардии.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

В документе «о кадровых изменениях» стоит дата — 12 апреля. В качестве подтверждения Хинштейн опубликовал фотографии соответствующего указа президента России Владимира Путина.


От должностей освобождены:

  • генерал-лейтенант Юрий Бабкин, замдиректора Росгвардии;
  • командующий Объединенной группировкой войск (сил) по проведению КТО на Северном Кавказе Василий Федорук;
  • генерал-майор Александр Школьников, начальник Договорно-правового департамента;

С военной службы уволены:

  • генерал-лейтенант Алексей Беляков, экс-начальник Главного управления связи;
  • генерал-лейтенант Николай Рябчиков, экс-начальник Главного управления по работе с личным составов;
  • генерал-лейтенант Вячеслав Савкин, экс-начальник Финансово-экономического департамента;
  • генерал-майор Владимир Купавский, экс-начальник Пермского института Росгвардии.

Ранее в СМИ сообщили, что Росгвардия теряет команду генерала, получившего помещение под салон красоты.

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