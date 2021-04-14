Нескольких генералов Росгвардии уволили по указу Путина

В документе «о кадровых изменениях» стоит дата — 12 апреля. В качестве подтверждения Хинштейн опубликовал фотографии соответствующего указа президента России Владимира Путина.
От должностей освобождены:
- генерал-лейтенант Юрий Бабкин, замдиректора Росгвардии;
- командующий Объединенной группировкой войск (сил) по проведению КТО на Северном Кавказе Василий Федорук;
- генерал-майор Александр Школьников, начальник Договорно-правового департамента;
С военной службы уволены:
- генерал-лейтенант Алексей Беляков, экс-начальник Главного управления связи;
- генерал-лейтенант Николай Рябчиков, экс-начальник Главного управления по работе с личным составов;
- генерал-лейтенант Вячеслав Савкин, экс-начальник Финансово-экономического департамента;
- генерал-майор Владимир Купавский, экс-начальник Пермского института Росгвардии.
Ранее в СМИ сообщили, что Росгвардия теряет команду генерала, получившего помещение под салон красоты.