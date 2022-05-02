Нескольким знакам потребуется отдых. Астрологический прогноз на 2−8 мая

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю со 2 по 8 мая. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной , барнаульского астропсихолога и преподавателя ведической астрологии.

На этой неделе мы сможем почувствовать себя бодрее и счастливее, чем раньше. В воздухе запахнет свободой. Можно будет и отдохнуть, и заработать, и хорошенько подлечиться. Главное не переживать из-за денег.

Астрологический прогноз. Овен. Овен Овны будут добиваться результата. Вы это любите. Дерзайте! У вас будет много энергии. Но имейте в виду, что в выходные нужно отдыхать, чтобы с новыми силами бросаться в бой. Вашему красноречию не будет предела.

Астрологический прогноз. Телец. Телец Тельцы, ваше время пришло! Какие желания вы откладывали? Чего вы хотите? Уделите время себе и своему внешнему виду и любимым занятиям.

Астрологический прогноз. Близнецы. Близнецы Близнецы могут с головой уйти в отношения. Не забывайте и про себя. Выспитесь, впустите в свою жизнь разнообразие. Вам может показаться, что чего-то не хватает. Вы знаете, что делать, чтобы это изменить.

Астрологический прогноз. Рак. Рак Ракам потребуется больше времени на отдых. Не гонитесь за деньгами. Контролируйте свою речь. Если есть возможность, проведите неделю в спокойной обстановке.

Астрологический прогноз. Лев. Лев Львам на неделе лучше не отстаивать свое мнение, не спорить с начальством, старшими, отцом. Партнера тоже оставьте в покое. Займите себя работой, чтобы не обострять конфликты.

Астрологический прогноз. Дева. Дева Девы, наслаждайтесь подарками судьбы. Принимайте сюрпризы от партнера или заводите отношения. Не забывайте о своем самочувствии. С кредитами не торопитесь.

Астрологический прогноз. Весы. Весы Весам пока лучше не ждать денег от партнера и тем более не требовать их. Ваши желания исполнятся, но позже. Переключитесь на работу или займитесь проверкой здоровья.

Астрологический прогноз. Скорпион. Скорпион Скорпионы будут решать земельные и жилищные вопросы. Ремонтируйте дом, отдыхайте, налаживайте отношения с родителями. Работой себя не перегружайте.

Астрологический прогноз. Стрелец. Стрелец Стрельцы, постарайтесь не испортить отношения с детьми. Вы можете озаботиться своим здоровьем. Хотя на самом деле вам просто нужен отдых.

Астрологический прогноз. Козерог. Козерог Козероги, ваше внимание в ближайшее время будет приковано к решению вопросов, связанных с семьей и ресурсами. Не спешите добиваться результата быстро. Не давите на близких. Вам нужно пообщаться с детьми, устроить небольшую поездку, путешествие.

Астрологический прогноз. Водолей. Водолей Водолеям не стоит форсировать события. Вы можете ошибиться с направлением на этой неделе. Не ругайтесь с братьями и сестрами, даже если покажется, что они неправы.

Астрологический прогноз. Рыбы. Рыбы Рыбам пришло время наполняться, обновляться, набираться сил. Исследуйте свои желания относительно себя, вашей работы, отношений с родителями и детьми. Чего вы действительно хотите? Что вас не устраивает?