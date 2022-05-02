2 мая
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Жизнь

Нескольким знакам потребуется отдых. Астрологический прогноз на 2−8 мая

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю со 2 по 8 мая. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной, барнаульского астропсихолога и преподавателя ведической астрологии.

Астрологический прогноз. Астрология.
Астрологический прогноз. Астрология.
altepress.ru.

На этой неделе мы сможем почувствовать себя бодрее и счастливее, чем раньше. В воздухе запахнет свободой. Можно будет и отдохнуть, и заработать, и хорошенько подлечиться. Главное не переживать из-за денег.

Астрологический прогноз. Овен.
Астрологический прогноз. Овен.

Овен

Овны будут добиваться результата. Вы это любите. Дерзайте! У вас будет много энергии. Но имейте в виду, что в выходные нужно отдыхать, чтобы с новыми силами бросаться в бой. Вашему красноречию не будет предела.

Астрологический прогноз. Телец.
Астрологический прогноз. Телец.

Телец

Тельцы, ваше время пришло! Какие желания вы откладывали? Чего вы хотите? Уделите время себе и своему внешнему виду и любимым занятиям.

Астрологический прогноз. Близнецы.
Астрологический прогноз. Близнецы.

Близнецы

Близнецы могут с головой уйти в отношения. Не забывайте и про себя. Выспитесь, впустите в свою жизнь разнообразие. Вам может показаться, что чего-то не хватает. Вы знаете, что делать, чтобы это изменить.

Астрологический прогноз. Рак.
Астрологический прогноз. Рак.

Рак

Ракам потребуется больше времени на отдых. Не гонитесь за деньгами. Контролируйте свою речь. Если есть возможность, проведите неделю в спокойной обстановке.

Астрологический прогноз. Лев.
Астрологический прогноз. Лев.

Лев

Львам на неделе лучше не отстаивать свое мнение, не спорить с начальством, старшими, отцом. Партнера тоже оставьте в покое. Займите себя работой, чтобы не обострять конфликты.

Астрологический прогноз. Дева.
Астрологический прогноз. Дева.

Дева

Девы, наслаждайтесь подарками судьбы. Принимайте сюрпризы от партнера или заводите отношения. Не забывайте о своем самочувствии. С кредитами не торопитесь.

Астрологический прогноз. Весы.
Астрологический прогноз. Весы.

Весы

Весам пока лучше не ждать денег от партнера и тем более не требовать их. Ваши желания исполнятся, но позже. Переключитесь на работу или займитесь проверкой здоровья.

Астрологический прогноз. Скорпион.
Астрологический прогноз. Скорпион.

Скорпион

Скорпионы будут решать земельные и жилищные вопросы. Ремонтируйте дом, отдыхайте, налаживайте отношения с родителями. Работой себя не перегружайте.

Астрологический прогноз. Стрелец.
Астрологический прогноз. Стрелец.

Стрелец

Стрельцы, постарайтесь не испортить отношения с детьми. Вы можете озаботиться своим здоровьем. Хотя на самом деле вам просто нужен отдых.

Астрологический прогноз. Козерог.
Астрологический прогноз. Козерог.

Козерог

Козероги, ваше внимание в ближайшее время будет приковано к решению вопросов, связанных с семьей и ресурсами. Не спешите добиваться результата быстро. Не давите на близких. Вам нужно пообщаться с детьми, устроить небольшую поездку, путешествие.

Астрологический прогноз. Водолей.
Астрологический прогноз. Водолей.

Водолей

Водолеям не стоит форсировать события. Вы можете ошибиться с направлением на этой неделе. Не ругайтесь с братьями и сестрами, даже если покажется, что они неправы.

Астрологический прогноз. Рыбы.
Астрологический прогноз. Рыбы.

Рыбы

Рыбам пришло время наполняться, обновляться, набираться сил. Исследуйте свои желания относительно себя, вашей работы, отношений с родителями и детьми. Чего вы действительно хотите? Что вас не устраивает?

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, преподаватель ведической астрологии, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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