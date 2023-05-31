Несколько дорог перекроют в Барнауле в День защиты детей

В связи с празднованием Дня защиты детей 1 июня перекроют несколько дорожных участков в Барнауле. Об этом сообщает мэрия города.

Движение будет перекрыто для всех видов транспорта с 15:00 до 18:00. Будут недоступны следующие дорожные участки:

нечетная сторона проспекта Социалистического от улицы Ползунова до улицы Мало-Олонской. Она находится за мостом через реку Барнаулку;

четная сторона проспекта Социалистического от улицы Льва Толстого до улицы Мало-Тобольской.

В связи с этим некоторые автобусы изменят схему движения по городу.

Так маршрут №57 будет двигаться на конечный остановочный пункт ЛДП «Спартак-2» без изменений. А вот обратно поедет по схеме: улица Мамонтова – проспект Ленина – улица Пушкина – проспект Красноармейский, далее по маршруту.

Маршрут №60 изменит движение на конечный остановочный пункт ЛДП «Спартак-2» по следующей схеме: проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина – улица Мамонтова. Обратно автобус поедет по маршруту: улица Мамонтова – проспект Ленина – улица Пушкина – проспект Красноармейский, далее по маршруту.