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Жизнь

Несколько дорог перекроют в Барнауле в День защиты детей

В связи с празднованием Дня защиты детей 1 июня перекроют несколько дорожных участков в Барнауле. Об этом сообщает мэрия города.

Дорожный знак "Стоп".
Дорожный знак "Стоп".
altapress.ru

Движение будет перекрыто для всех видов транспорта с 15:00 до 18:00. Будут недоступны следующие дорожные участки:

  • нечетная сторона проспекта Социалистического от улицы Ползунова до улицы Мало-Олонской. Она находится за мостом через реку Барнаулку;
  • четная сторона проспекта Социалистического от улицы Льва Толстого до улицы Мало-Тобольской.

В связи с этим некоторые автобусы изменят схему движения по городу.

Так маршрут №57 будет двигаться на конечный остановочный пункт ЛДП «Спартак-2» без изменений. А вот обратно поедет по схеме: улица Мамонтова – проспект Ленина – улица Пушкина – проспект Красноармейский, далее по маршруту.

Маршрут №60 изменит движение на конечный остановочный пункт ЛДП «Спартак-2» по следующей схеме: проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина – улица Мамонтова. Обратно автобус поедет по маршруту: улица Мамонтова – проспект Ленина – улица Пушкина – проспект Красноармейский, далее по маршруту.

"Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда", - сообщают в ведомстве.

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