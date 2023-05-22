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Несколько дорог в Алтайском крае перекроют из-за военных колонн

Три участка дороги на двух трассах перекроют в Алтайском крае 22 и 23 мая из-за движения военных колонн, сообщают в ГУ МВД по региону.

Перекрытие.
Перекрытие.
CC0

22 мая движение для всех видов транспорта ограничат с 16:00 до 19:10 вечера на автодороге «н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Фирсово – н.п. Бобровка – н.п. Рассказиха».

23 мая перекроют сразу два участка Чуйского тракта.

С 9:00 до 9:30 утра проезд всех видов транспорта запретят на автодороге «ЗАТО Сибирский (190 км а/д Р-256 «Чуйский тракт») – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – садоводство «Горизонт».

А с 13:30 до 14:00 дня проезд ограничат на автодороге «садоводство «Горизонт» – 190 км а/д Р-256 «Чуйский тракт».

В Госавтоинспеции Алтайского края просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Кроме того, маршрут и время движения колонн могут изменить.

Ранее военные перекрывали трассу в ночь на 4 апреля.

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