Несколько дорог в Алтайском крае перекроют из-за военных колонн

22 мая движение для всех видов транспорта ограничат с 16:00 до 19:10 вечера на автодороге «н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Фирсово – н.п. Бобровка – н.п. Рассказиха».
23 мая перекроют сразу два участка Чуйского тракта.
С 9:00 до 9:30 утра проезд всех видов транспорта запретят на автодороге «ЗАТО Сибирский (190 км а/д Р-256 «Чуйский тракт») – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – садоводство «Горизонт».
А с 13:30 до 14:00 дня проезд ограничат на автодороге «садоводство «Горизонт» – 190 км а/д Р-256 «Чуйский тракт».
В Госавтоинспеции Алтайского края просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Кроме того, маршрут и время движения колонн могут изменить.