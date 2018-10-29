Барнаульцы жалуются на «фекальное озеро», которое разлилось в подвале дома

Источник неприятного запаха обнаружили в домена улице Глушкова. По словам барнаульцев, в подвал стекали канализационные стоки.

Марина Ложечко,

местная жительница:

Мы понятия не имели, что творится в подвалах. В подъездах стоял жуткий запах, но доступа в подвалы нам не давала управдом. Все открылось случайно, когда начали приводить в порядок окна, которые ведут с подвала на улицу, и одно осталось не заделанным. После обращения к управдому, выяснилось, что это окно заделывать и не собираются, поскольку это единственный источник вентиляции.

Женщина рассказала, до 25 октября управдом не пускала людей в подвал. Когда они попали внутрь, то и записали видео.

По словам жителей дома, жалобы в управляющую компанию ни к чему не привели. «Гражданский патруль» обратился с жалобой в прокуратуру Барнаула с просьбой провести прокурорскую проверку из-за бездействия УК.