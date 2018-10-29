Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 октября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
142

Барнаульцы жалуются на «фекальное озеро», которое разлилось в подвале дома

Несколько месяцев жители Барнаула вдыхали вонь канализационных стоков в собственном доме. Представитель управляющей компании скрывала фекальное озеро в подвале, пишут активисты общественной организации «Гражданский патруль».

В подвале дома.
В подвале дома.
Скриншот с видео "Гражданского патруля"

Источник неприятного запаха обнаружили в домена улице Глушкова. По словам барнаульцев, в подвал стекали канализационные стоки.

Марина Ложечко,
местная жительница:

Мы понятия не имели, что творится в подвалах. В подъездах стоял жуткий запах, но доступа в подвалы нам не давала управдом. Все открылось случайно, когда начали приводить в порядок окна, которые ведут с подвала на улицу, и одно осталось не заделанным. После обращения к управдому, выяснилось, что это окно заделывать и не собираются, поскольку это единственный источник вентиляции.

Женщина рассказала, до 25 октября управдом не пускала людей в подвал. Когда они попали внутрь, то и записали видео.

По словам жителей дома, жалобы в управляющую компанию ни к чему не привели. «Гражданский патруль» обратился с жалобой в прокуратуру Барнаула с просьбой провести прокурорскую проверку из-за бездействия УК.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка