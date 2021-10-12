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Жизнь

Несколько подаренных Барнаулу «собянинских трамваев» отдадут Бийску

Замминистра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк рассказал о дальнейшей судьбе десяти трамваев, подаренных Барнаулу властями Москвы

Подаренные Барнаулу трамваи.
Подаренные Барнаулу трамваи.
barnaul.org

Напомним, первую партию трамваев доставили в Барнаул 28 сентября. Эксперты отметили хорошее состояние 30-летних модернизированных вагонов.

«Это трамваи марки „Tatra T3 SU“, у них стоит реостатное управление, энергосберегающее оборудование, трамваи в хорошем состоянии», — рассказали в мэрии города.

12 октября Никитюк в ходе подведения итогов работы дорожной отрасли в 2021 году сообщил, что часть трамваев отправят в Бийск.

«Изначально транспортные средства будут переданы на баланс администрации Барнаула, после чего оформлены в краевую собственность, после этого планируется перейти к распределению трамваев между Барнаулом и Бийском. В дальнейшем транспортировка в Бийск будет осуществлена за счет бюджета наукограда», — отметил замминистра.

Никитюк также сообщил, что все 10 трамваев привезут в Барнаул до конца октября. Как уточняет «Толк», пока доставили только четыре.

Ранее сообщили, что барнаульские перевозчики купили подержанные автобусы для обновления устаревшего автопарка.

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