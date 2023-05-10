10 мая
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Жизнь

Несколько турмаршрутов Байкала временно закрыли из-за пожароопасности

Посещение пяти туристических дорог временно запретили в Прибайкальском нацпарке из-за угрозы пожаров, сообщает "Интерфакс".

Остров Ольхон на Байкале.
Остров Ольхон на Байкале.
po-baikalu.ru.

На территории двух ближайших к нацпарку лесничеств установили самый высокий класс пожарной опасности - пятый.

Из-за риска появления и быстрого распространения огня туристов перестали пускать по нескольким маршрутам.

Прибайкальский национальный парк находится на западном побережье озера и включает самый крупный и единственный обитаемый байкальский остров - Ольхон. Ежегодно эту зону посещает несколько сотен тысяч отдыхающих.

Ранее дымка и запах гари накрыли Барнаул. Синоптики объяснили, что дело в лесных пожарах других регионов, смог от которых принес ветер. Однако дым может быть опасен для здоровья - гражданам объяснили, как от него защититься.

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