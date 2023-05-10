Несколько турмаршрутов Байкала временно закрыли из-за пожароопасности

На территории двух ближайших к нацпарку лесничеств установили самый высокий класс пожарной опасности - пятый.

Из-за риска появления и быстрого распространения огня туристов перестали пускать по нескольким маршрутам.

Прибайкальский национальный парк находится на западном побережье озера и включает самый крупный и единственный обитаемый байкальский остров - Ольхон. Ежегодно эту зону посещает несколько сотен тысяч отдыхающих.

Ранее дымка и запах гари накрыли Барнаул. Синоптики объяснили, что дело в лесных пожарах других регионов, смог от которых принес ветер. Однако дым может быть опасен для здоровья - гражданам объяснили, как от него защититься.