Несколько условий для яркого секса назвал эксперт

Для активной сексуальной жизни требуется много энергии. Не нужно брать на себя лишнюю нагрузку на работе. Таким образом сохранится энергия для спальни.

Также для яркого секса важно умение озвучивать свои желания. Да и сам факт обсуждения тайных желаний может быть весьма эротичным,пишет lenta.ru. Любовь и щедрость — также необходимые условия для яркой сексуальной жизни.

Ранее психолог рассказал, как паре избежать скуки в сексе. Чтобы быть избежать скуки в сексе, нужно быть открытыми друг с другом и быть готовым к экспериментам. В долгих отношениях нередко секс становится скучным и шаблонным. Из-за этого партнеры могут испытывать дискомфорт. Для того чтобы оживить сексуальную жизнь, нужно начать с изучения новых поз и техник. А также поделиться друг с другом о своих мечтах в постели.

Не стоит критиковать или обвинять друг друга. Если мечты вашей второй половинки вам не подходят, то можно просто найти компромисс. Главное - слышать партнера.

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