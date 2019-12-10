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Жизнь

Неспешное похолодание началось в Алтайском крае после дождей и снежной бури

Погода в Алтайском крае на этой неделе не обещает сюрпризов, какие имели место в прошлую семидневку.

Последний день зимы в Барнауле.
Последний день зимы в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Как рассказал altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в настоящее время на районы края вновь начал оказывать влияние сибирский антициклон.

«Поэтому в ближайшие дни в регионе ожидается спокойная погода, будет преимущественно без осадков. К концу недели прогнозируется похолодание, но оно не будет сильным», — отметила собеседница.

В ближайшие трое суток дневные температуры будут балансировать в диапазоне −2…−8 градусов, ночью от -3 до -16 градусов.

Ветер южный, 3−8 метров в секунду.

До 12 декабря включительно в крае будет преимущественно без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах местами сильная гололедица.

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