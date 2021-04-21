21 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Нетрезвая сибирячка, позабывшая свой вояж на льдине по Иртышу, скончалась в больнице

Жительница Омска, которая в состоянии алкогольного опьянения проплыла несколько километров на льдине, скончалась в больнице, сообщает Om1.ru.

10 апреля в Барнауле у речного вокзала оторвало льдину на Оби. Паводок на Алтае-2017.
10 апреля в Барнауле у речного вокзала оторвало льдину на Оби. Паводок на Алтае-2017.
Олег Богданов

Женщина плыла на льдине по Иртышу. В районе Ленинградского моста ее заметили прохожие и позвонили в службу «112».

Спасателям удалось эвакуировать на берег омичку, которую без сознания с признаками переохлаждения госпитализировали в больницу.

«Она находилась в нетрезвом состоянии и не помнила, как оказалась в воде и на льдине», — отмечает издание, со ссылкой на медучреждение.

У пострадавшей диагностировали многочисленные травмы груди, позвоночника, ушибы внутренних органов и общее переохлаждение.

Врачам не удалось спасти жизнь сибирячки — спустя сутки она скончалась в больнице.

Ранее в Иркутской области бизнесмен привез полицейских на водоем и погиб, провалившись на машине под лед.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость