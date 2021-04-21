Нетрезвая сибирячка, позабывшая свой вояж на льдине по Иртышу, скончалась в больнице

Жительница Омска, которая в состоянии алкогольного опьянения проплыла несколько километров на льдине, скончалась в больнице, сообщает Om1.ru .

10 апреля в Барнауле у речного вокзала оторвало льдину на Оби. Паводок на Алтае-2017.

Женщина плыла на льдине по Иртышу. В районе Ленинградского моста ее заметили прохожие и позвонили в службу «112».

Спасателям удалось эвакуировать на берег омичку, которую без сознания с признаками переохлаждения госпитализировали в больницу.

«Она находилась в нетрезвом состоянии и не помнила, как оказалась в воде и на льдине», — отмечает издание, со ссылкой на медучреждение.

У пострадавшей диагностировали многочисленные травмы груди, позвоночника, ушибы внутренних органов и общее переохлаждение.

Врачам не удалось спасти жизнь сибирячки — спустя сутки она скончалась в больнице.

Ранее в Иркутской области бизнесмен привез полицейских на водоем и погиб, провалившись на машине под лед.