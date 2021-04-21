Нетрезвая сибирячка, позабывшая свой вояж на льдине по Иртышу, скончалась в больнице

Женщина плыла на льдине по Иртышу. В районе Ленинградского моста ее заметили прохожие и позвонили в службу «112».
Спасателям удалось эвакуировать на берег омичку, которую без сознания с признаками переохлаждения госпитализировали в больницу.
«Она находилась в нетрезвом состоянии и не помнила, как оказалась в воде и на льдине», — отмечает издание, со ссылкой на медучреждение.
У пострадавшей диагностировали многочисленные травмы груди, позвоночника, ушибы внутренних органов и общее переохлаждение.
Врачам не удалось спасти жизнь сибирячки — спустя сутки она скончалась в больнице.
Ранее в Иркутской области бизнесмен привез полицейских на водоем и погиб, провалившись на машине под лед.